Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılar sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 110’a yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları durmak bilmiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 21 bin 110 olduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılar sürüyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 110’a yükseldi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan, havadan ve denizden kuşatmış durumda. Gazze'de saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı giderek yükseliyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yaptığı 16 saldırıda 195 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 325 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık, 7 Ekim'den bu yana saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a, yaralıların sayısının ise 55 bin 243'e çıktığını bildirdi.

İsrail'in Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne yönelik saldırıları şiddetini artırıyor. Saldırıların Şifa Hastanesi'ni de hedef alabileceği endişesi yaşanıyor. Uluslararası kurumlar, hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaralıların, hastaların ve evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce sivilin korunması için çağrıda bulunuyor. Ayrıca Şifa Hastanesi'nin çalışmaya devam edebilmesi için ilaç ve yakıt ihtiyacının karşılanması isteniyor.

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