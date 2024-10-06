Gazze Şeridi'nde Yeni Göç Dalgası: Bombardımanlar Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde İnsani Kriz Derinleşiyor

Son günlerde İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yaptığı yoğun hava ve topçu saldırıları, bölge halkını zor durumda bırakırken yeni bir göç dalgasını meydana getirdi.

Bölge Halkı Güvenli Alanlara Kaçıyor

İsrail, Kuzey Gazze'deki Doğu Cibaliya, Tel Zater ve Hammuda İstasyonu çevresinde yoğun saldırılar başlattı. Bununla birlikte Endonezya Hastanesi'nin doğusundaki bölgeler de hedef alındı. Topçu birlikleri, Kuzey Gazze'nin kuzeybatısındaki alanları yoğun bir şekilde vururken, savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombardımanlar sonucu pek çok ev yıkıldı.

Bombardımanların Etkileri

Daha önce Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik bir kara saldırısı düzenleyen İsrail, o zamandan bu yana en şiddetli bombardımanlarını gerçekleştiriyor. Olayların sıcak tanıkları, halkın, özellikle Atatıra, Tevam, Kerame ve İstihbarat bölgelerinden Gazze merkezi ile Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusuna doğru göç ettiğini belirtiyor.

Sivil Savunma Birimi Zor Durumda

Filistin Sivil Savunma Birimi, kendi ekiplerinin bombardımanlar sonucunda yıkılan evlerin enkazı altında kalanlara yardıma ulaşmakta büyük güçlük çektiğini ifade etti. Birim Sözcüsü Mahmud Basal, "Ekiplerimiz, eş zamanlı saldırılar nedeniyle ve gerekli kurtarma ekipmanlarının olmaması sebebiyle müdahalede yetersiz kalmaktadır." şeklinde açıklamada bulundu.

Korku ve Belirsizlik Hüküm Sürüyor

Kuzey Gazze vilayetinin doğu ve batı bölgelerinde İsrail askeri araçlarının sesleri duyulurken, bölge halkı kara harekatı olabileceği korkusuyla gözünü Gazze şehri ve merkezine çevirmiş durumda.

Ayrıca, Gazze'nin orta kısımlarında, özellikle Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanların da devam ettiği bildiriliyor.