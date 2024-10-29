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Gazze Şeridi'nde Yeni Katliam: 93 Ölü, 40 Kayıp

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırısında ölü sayısı 93'e, kayıp sayısı 40'a yükseldi.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 13:42
Gazze Şeridi'nde Yeni Katliam: 93 Ölü, 40 Kayıp

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı Sonrası Bilanço Ağırlaşıyor

Gazze'deki hükûmetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan bir binaya düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 93'e yükseldiğini bildirdi. Saldırıda onlarca kişi yaralanırken, en az 40 kişinin kaybolduğu ifade edildi.

Açıklamaların Ayrıntıları

Açıklamada, İsrail ordusunun Ebu Nasır ailesinin barındığı 5 katlı bir binayı bombalayarak korkunç bir katliama imza attığı belirtiliyor. Bu binada çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 200 yerinden edilmiş Filistinli bulunmaktaydı.

İnsani Yardım Engelleri ve Sağlık Krizi

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine insani ve tıbbi yardım ulaştırılmasını engellediği dile getirildi. Açıklamada, bu saldırının sağlık sistemini çökertme amacının bir parçası olduğu kaydedildi, ayrıca 4 hastanenin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

Uluslararası Toplumdan Beklentiler

Görülen bu durum karşısında uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve diğer kuruluşlara acilen sağlık ekipleri, ambulanslar ve sivil savunma araçları göndermeleri için çağrıda bulunuldu. Yapılan kınama mesajında, bu tür saldırıların sivilleri hedef aldığı vurgulanmaktadır.

Hamas'ın Tepkisi

Hamas, İsrail'in düzenlediği bu saldırıyı kınayarak, Beyt Lahiya'da yaşanan olayın Siyonistlerin Filistin halkına yönelik soykırım planlarını doğruladığını belirtti. Arap ülkeleri ve uluslararası toplumun sessizliği eleştirilirken, bu durumun İsrail'in saldırılarındaki cesaretin kaynağı olduğu ifade edildi.

BM ve uluslararası yapıların, masum sivilleri koruma yükümlülüğünü yerine getirmekte başarısız olduğu kaydedildi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırıların devam etmesi durumunda bunun tüm bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.

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