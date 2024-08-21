Gazze Şeridi'nde Yeni Saldırılar: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze Şeridi'ne Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 320. gününde de saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Son gelişmelere göre, düzenlenen saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Refah'taki Saldırılar ve Can Kayıpları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında, askeri operasyonlar sonucu 4 Filistinlinin cesedi enkazdan çıkarıldı. Ayrıca, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde, yerinden edilen sivillerin barındığı çadırlara yönelik yapılan saldırılarda birçok kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin Farklı Noktalarındaki Bombardımanlar

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki Es-Satar el-Garbi bölgesini hedef aldı. Aynı zamanda, kentin kuzeyindeki El-Karara bölgesinde sivillere ait evler İsrail topçu birlikleri tarafından bombalandı.

Cibaliya ve Deyr el-Belah'a Yönelik Saldırılar

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bulunan Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail savaş uçakları tarafından yapılan bir saldırıda El-Hatip ailesine ait bir evin hedef alındığı, bu saldırıda 1 kişinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Gazze kentinin Ez-Zeytun, Es-Sabra ve Tel el-Hava mahalleleri de bombardımanlara maruz kaldı. Son olarak, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda hedef alınan Es-Salihi ailesine ait evde çok sayıda yaralı olduğu bildiriliyor. Deyr el-Belah'ın doğusundaki El-Kastal bölgesinde de binalar bombalanmaya devam ediyor.