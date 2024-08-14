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Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarda İsrail Askerleri Üzerindeki Etkiler

İsrail Savunma Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 10.056 askerin yaralandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 12:22
Gazze Şeridi'ndeki Saldırılarda İsrail Askerleri Üzerindeki Etkiler

İsrail Askerleri Gazze Saldırıları Sonucu Yaralandı

İsrail Savunma Bakanlığı, 7 Ekim tarihlerinde Gazze Şeridi'ne yönelik başlatılan askeri operasyonlarının sonucunda 10.056 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. Bu süreçte yaralanan askerlerin sayısı aylık bazda bini aştı.

Yaralanmalar ve Psikolojik Etkiler

Bakanlık, yaralı askerlerin durumuna dair detaylı bilgi sunarak, askerlerin %35'inin anksiyete, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Ayrıca, yaralanmaların %37'sinin uzuv yaralanmaları olduğu kaydedildi.

Yedek Askerlerin Durumu

Yaralı askerlerin %68'inin yedek olarak görev aldığını vurgulayan Savunma Bakanlığı, yaralı askerlerin demografik bilgilerine de yer verdi. Askerlerin %51'i 18 ila 30 yaş arasında, %31'i ise 30 ila 40 yaş grubundadır.

Filistin'deki Kayıplar

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 39.929 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölümler arasında 16.314 çocuk ve 10.980 kadın bulunurken, 92.240 kişi de yaralandı.

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