Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze Şeridi'ndeki Yakıt Sıkıntısı Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

Gazze'deki yakıt krizi, hastanelerin hizmetlerini etkilerken çocuk felci aşılama kampanyasında da aksamalara yol açıyor.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:44
Gazze Şeridi'ndeki Yakıt Sıkıntısı Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nde Yakıt Krizi Sağlık Hizmetlerini Zorlaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yakıt sıkıntısının hastanelerin hizmet sunumunu ve bölgede bugün başlayan çocuk felci aşılama kampanyasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çocuk Felci Aşılamasında Aksamalar

Jasarevic, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlatılan ve şeridin orta kesiminde tamamlanan çocuk felci aşılamasının bugün kuzeyde devam edeceğini belirtti. Şu ana kadar 446 binden fazla çocuğun aşılandığı bilgisini paylaştı.

İnsani Yardım ve Erişim Sorunları

Bölgedeki sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade eden Jasarevic, Gazze'nin kuzeyine yakıt taşımak için çalışan iki BM misyonunun, İsrail güçleri tarafından yaklaşık 8 saat bekletildiğini ve bu durumun sıkça tekrarlandığını açıkladı. "Geçen hafta dört kez Şifa Hastanesi'ne ulaşmaya çalıştık ama başarısız olduk. Ağustosta, bu hastaneye erişim talebimizin iki katına çıktığını gördük." diye ekledi.

Erişim Sorunlarının Sağlık Hizmetlerine Etkisi

Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısından etkilenen Endonezya Hastanesi'nin bazı hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığını vurgulayan Jasarevic, Filistin Kızılayı'nın da benzer sebeplerle çalışmalarını minimum düzeyde sürdürebildiğini aktardı. "Bugün tekrar Gazze'nin kuzeyine yakıt ikmali yapmak ve 8 hastayı güneye tıbbi tahliye için çabalıyoruz." dedi. Hastanelerin güçsüz kalmaması için acil önlemler gerekmektedir. Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt ve yardım malzemeleri taşınması hususunda hızlı çözümlerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Sosyal Destek Programında Önemli Değişiklikler: Yardımlar Kesilecek

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SGK Malulen Emeklilik İçin Geçerli Hastalıklar Listesini Güncelledi!

Real Madrid'de Arda Güler Krizi: Sakıncalı Durumlar

Kıyı Emniyeti KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Tarihleri Açıklandı