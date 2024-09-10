Gazze Şeridi'ndeki Yakıt Sıkıntısı Sağlık Hizmetlerini Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'nde Yakıt Krizi Sağlık Hizmetlerini Zorlaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yakıt sıkıntısının hastanelerin hizmet sunumunu ve bölgede bugün başlayan çocuk felci aşılama kampanyasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Çocuk Felci Aşılamasında Aksamalar

Jasarevic, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül'de başlatılan ve şeridin orta kesiminde tamamlanan çocuk felci aşılamasının bugün kuzeyde devam edeceğini belirtti. Şu ana kadar 446 binden fazla çocuğun aşılandığı bilgisini paylaştı.

İnsani Yardım ve Erişim Sorunları

Bölgedeki sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çektiklerini ifade eden Jasarevic, Gazze'nin kuzeyine yakıt taşımak için çalışan iki BM misyonunun, İsrail güçleri tarafından yaklaşık 8 saat bekletildiğini ve bu durumun sıkça tekrarlandığını açıkladı. "Geçen hafta dört kez Şifa Hastanesi'ne ulaşmaya çalıştık ama başarısız olduk. Ağustosta, bu hastaneye erişim talebimizin iki katına çıktığını gördük." diye ekledi.

Erişim Sorunlarının Sağlık Hizmetlerine Etkisi

Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısından etkilenen Endonezya Hastanesi'nin bazı hizmetlerini durdurmak zorunda kaldığını vurgulayan Jasarevic, Filistin Kızılayı'nın da benzer sebeplerle çalışmalarını minimum düzeyde sürdürebildiğini aktardı. "Bugün tekrar Gazze'nin kuzeyine yakıt ikmali yapmak ve 8 hastayı güneye tıbbi tahliye için çabalıyoruz." dedi. Hastanelerin güçsüz kalmaması için acil önlemler gerekmektedir. Gazze Şeridi'nin kuzeyine yakıt ve yardım malzemeleri taşınması hususunda hızlı çözümlerin sağlanmasının önemine dikkat çekti.