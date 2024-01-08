Gazze Şeridi'ne dün gece düzenlenen saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde gece saatlerinde İsrail'in hava saldırıları devam etti. Saldırılarda Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah hedef alındı. Saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk olan en az 18 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.





İSRAİL EL-MEGAZİ MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDI

İsrail ordusu, Gazze'nin merkezinde bulunan El-Megazi Mülteci Kampı'na bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda, birçok ölen ve yaralananların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaralılar, Deyr el Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail'in insansız hava aracı da Han Yunus kentinde Gazze Avrupa Hastanesi'nin bahçesini ve kentteki Bilim ve Teknoloji Fakültesi'ni bombaladı.