Gazze Sivil Savunması: İsrail'in Yüksek Bina Saldırıları 'Zorla Yerinden Etme'

Sivil Savunma, İsrail'in çok katlı binalara saldırısını sivillerin güvenli barınaklardan mahrum bırakılması olarak nitelendirip uluslararası müdahale çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:21
Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, saldırıları organize bir yerinden etme politikası olarak tanımladı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Gazze kentindeki çok katlı yüksek binaları hedef almasının sivilleri güvenli barınaklardan mahrum bırakarak 'zorla yerinden etme' politikası kapsamında olduğunu açıkladı.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, 'Yüksek binaları hedef almak sadece taşları bombalamak değil, sivillerin zorla yerinden edilmesi politikasıdır.' ifadesini kullandı.

Basal, bölgede hiçbir güvenli alanın kalmadığını ve ailelerin barınaksız şekilde açık alana atıldığını vurguladı. Bu durumun yalnızca can güvenliğini tehdit etmediğini, aynı zamanda insanları hayatta kalma ve onurlu yaşama hakkından mahrum bıraktığını belirtti.

Sivil Savunma Sözcüsü, uluslararası toplumu Gazze kentindeki binlerce yerinden edilmiş aileye yönelik bu organize suçu durdurmak için 'derhal harekete geçmeye' çağırdı.

İsrail ordusu, bugün Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenleyerek binayı yerle bir etmişti.

Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz saldırıdan önce Gazze kentinde 'cehennemin kapıları açıldı' diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

