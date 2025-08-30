Gazze Yakınında Patlama: 7 İsrail Askeri Yaralandı

Patlama ve Yaralanmalar

Gazze'yi işgal planı kapsamında kent çevresine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusundan 7 asker yaralandığı bildirildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusuna ait bir zırhlı personel taşıyıcının Gazze kenti dışında ilerlediği esnada yola döşenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bu yaralanmalar meydana geldi.

The Times of Israel gazetesine konuşan askeri yetkililer, olayın İsrail ordusunun Gazze kentini işgal planı çerçevesinde 6 Ağustos'tan bu yana saldırılar yürüttüğü kentin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde gerçekleştiğini aktardı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamada altı askerin hafif, bir askerinse orta derecede yaralandığı kaydedildi. Hafif yaralanan altı askerden beşinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Çatışmalar ve İşgal Planı Kapsamı

Sosyal medyada dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrailli askerlerin ölümüne yol açan bir dizi "zorlu" güvenlik olayının yaşandığına dair haberlerin yayıldığı bildirildi. Kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde şiddetli çatışmalar yaşandığı aktarılıyor.

i24 News kanalı, kentin dış mahallelerinde hava saldırıları ve ağır topçu ateşi eşliğinde çatışmaların sürdüğünü ve İsrail ordusunun ilerlemeye çalıştığını duyurdu. Bu saldırıların, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın 21 Ağustos'ta onayladığı "Gideon'un Savaş Arabaları 2" isimli işgal planı kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İsrail ordusu, dün Gazze kentini "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan etmişti.

İşgal Kararı ve Planın Aşamaları

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti. İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın Eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinlinin güneye kaydırılacağı, kentin kuşatılacağı ve yoğun saldırılar sonrası işgal edileceği öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

Tarihçe ve Abluka

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.