Gazze'ye 15. İyilik Gemisi Mersin'den Yola Çıktı

15. İyilik Gemisi Mersin'den Hareket Etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde, Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazırlanan 1956 ton insani yardım malzemesi taşıyan '15. İyilik Gemisi', Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Yardımlar Mısır Üzerinden Filistin'e Ulaşacak

İsrail’in saldırılarından etkilenmiş olan Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistin halkına yönelik olarak AFAD ve Mersin Valiliği işbirliğiyle temin edilen gıda, hijyen kolileri, un, battaniye, çadır ve giyim malzemelerinden oluşan 1956 tonluk yardım, limandaki rıhtıma demirleyen '15. İyilik Gemisi'ne yüklendi. Bu malzemeler, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na indirilecek ve ardından kara yoluyla Filistin’e ulaştırılacak.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, rıhtımdaki uğurlama töreninde, Gazze’deki ateşkes sonrası ikinci insani yardım gemisinin gönderileceğini belirtti. Gemide 2 bin 894 palet malzeme olduğunu ifade eden Pehlivan, yardımların hazırlanmasında ASELSAN ve Türk Kızılay başta olmak üzere 13 kuruluşun katkıda bulunduğunu söyledi.

Geçmiş Yardımların Bilgisi

Pehlivan, daha önce Filistin halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilen yardımlara ilişkin şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar gönderilen 14 insani yardım gemisi ve 14 uçak ile toplam 24 bin 843 ton gıda, 8 sahra hastanesi, 3 bin 171 ton içme suyu, 60 bin 905 ton un, 53 ambulans, 19 bin 222 uyku tulumu, 98 bin 568 battaniye, 247 bin 500 ton tıbbi malzeme, 14 bin 524 çadır, 1451 jeneratör, 2 UMKE aracı, 424 bin 692 giyecek, 278 bin 998 hijyen seti, bir forklift, 141 bin 301 barınma malzemesi, 528 ton hijyen malzemesi, 3 mobil mutfak ve 1083 oyuncak seti gönderilmiştir.”

Milletin Dayanışma Duygusu

Gazze için her türlü desteğin seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, sözlerine şöyle devam etti: “Bir yandan insani yardım malzemelerini uğurlarken bir kere daha bütün aziz milletimizin dualarını, iyi dileklerini Filistinli kardeşlerimize gönderiyoruz. Milletimiz vefalı, yardımlaşmayı, dayanışmayı önemseyen bir millet. Dünyanın neresinde olursa olsun hem devletimiz hem de devletimizle koordineli çalışan sivil toplum teşkilatlarımız yardım eli uzatma gayreti içerisindedir.”

Konuşmaların ardından '15. İyilik Gemisi', dualar eşliğinde Mısır'ın El-Ariş Limanı'na uğurlandı. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve AFAD İl Müdürü Cenk Yıldız da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 1956 ton insani yardım malzemesini taşıyan "15. İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde Gazze'ye ulaştırılması için hazırlanan 1956 ton insani yardım malzemesini taşıyan "15. İyilik Gemisi", Mersin Uluslararası Limanı'ndan yola çıktı.