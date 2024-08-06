Gazze'ye 1742 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

Gazze'ye 1742 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderiliyor

İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan 1742 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak olan bir gemi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Yardım Malzemeleri Yükleniyor

Mersin Uluslararası Limanı'nda bulunan "Legend Line" adlı gemiye, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketleri yüklenmeye devam ediyor.

Milletvekilleri Desteklerini Belirtti

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, düzenlenen programda Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünyanın Gazze'de yaşananlara göz yumduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır. Bu mesele sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın vicdani sorunudur."

Ortak Mücadele Vurgusu

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Gazze'deki zulmün sona ermesi gerektiğini vurgularken, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise herkesin Gazze için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

İHH'nın Gazze'ye Desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Gazze'deki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Bu gemi, dünya Müslümanlarının dayanışma sembolüdür. Gazze'deki insanlara yardım etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Kuveyt Temsilcisi Nuri'nin Açıklamaları

Kuveyt Hayır Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal El Nuri, Gazze'deki krizin unutulmaması için burada bulunmanın önemine değinerek, "Onların hissettiklerini tam olarak bilemeyiz, ancak onları aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yapılan duanın ardından gemide incelemede bulundu. Gemi hazırlandıktan sonra Ürdün'e hareket edecek ve oradan Gazze'ye yardım malzemelerini ulaştıracak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.