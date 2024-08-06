Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'ye 1742 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

Mersin'den yola çıkan gemi, Gazze'ye 1742 ton insani yardım taşıyacak. Türkiye'nin Gazze'ye desteği sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 14:56
Gazze'ye 1742 Ton İnsani Yardım Gönderiliyor

Gazze'ye 1742 Ton İnsani Yardım Malzemesi Gönderiliyor

İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kuruluşlarının işbirliğiyle hazırlanan 1742 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak olan bir gemi aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Yardım Malzemeleri Yükleniyor

Mersin Uluslararası Limanı'nda bulunan "Legend Line" adlı gemiye, gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım paketleri yüklenmeye devam ediyor.

Milletvekilleri Desteklerini Belirtti

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, düzenlenen programda Gazze'de devam eden soykırıma dikkat çekerek şunları söyledi: "Dünyanın Gazze'de yaşananlara göz yumduğunu görüyoruz. Ancak Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır. Bu mesele sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın vicdani sorunudur."

Ortak Mücadele Vurgusu

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Gazze'deki zulmün sona ermesi gerektiğini vurgularken, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ise herkesin Gazze için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.

İHH'nın Gazze'ye Desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın, Gazze'deki yardım çalışmaları hakkında bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: "Bu gemi, dünya Müslümanlarının dayanışma sembolüdür. Gazze'deki insanlara yardım etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz."

Kuveyt Temsilcisi Nuri'nin Açıklamaları

Kuveyt Hayır Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal El Nuri, Gazze'deki krizin unutulmaması için burada bulunmanın önemine değinerek, "Onların hissettiklerini tam olarak bilemeyiz, ancak onları aklımızdan çıkarmamalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, yapılan duanın ardından gemide incelemede bulundu. Gemi hazırlandıktan sonra Ürdün'e hareket edecek ve oradan Gazze'ye yardım malzemelerini ulaştıracak.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık...

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan 1742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kamu bankasında promosyon çıkışı! Kalem kırıldı Ağustos'ta 15.000 TL ödenecek

Hemen IBAN'a bakan zamlı ödemeyi görecek! 4 bin 181 TL - 5007 TL hesabınızda çekilmeyi bekliyor

Emekli maaşını yüzde 30 arttıracak o formül çözüldü! Sadece acele etmek gerekiyor

Alışveriş yaparken başkasının kredi kartını kullananlar dikkat! GİB anında devreye girdi

Alışveriş keyfinizi kaçıracak düzenleme Resmi Gazete'de! Vergi oranı yüzde 30 dan 60'a çıkarıldı

Kredi çekmek isteyenler dikkat! Bu bankalar adeta kapıda kuyruk oluşturuyor! İşte 100.000 TL’de geri ödemeler

Promosyonda Akbank zincirleri kırdı! 61.000 TL rekoru dün geldi

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir