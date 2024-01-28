Gazze’ye BM’den şok: 9 Batı ülkesi yardımı durdurdu, Filistinliler çaresiz kaldı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının İsrail’e karşı “7 Ekim” saldırılarına katıldığı iddiası dünya kamuoyunu meşgul ediyor.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres’in bu iddia karşısında şoke olduğunu belirtti. Dujarric, Guterres’in UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarini’den bu konuda acil bir soruşturma başlatmasını ve 7 Ekim’deki eylemlere veya başka bir suça karıştığı belirlenen tüm UNRWA çalışanlarının hemen görevden alınmasını, gerekirse yargıya sevk edilmesini istediğini bildirdi.





ABD İddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok ülke UNRWA’ya yardımlarını kestiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim’de İsrail’e karşı saldırılara dahil olmuş olabileceği iddialarına son derece kaygılı. Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler’in bu iddiaları ele almak için attığı adımları değerlendirirken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA’ya verilen ek finansmanı geçici olarak askıya aldı” ifadeleri yer aldı.

KANADA Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Ahmed Hussen, söz konusu iddianın ardından yaptığı açıklamada, Kanada’nın UNRWA’ya yardımını durdurduğunu açıkladı. Bakan Hussen, BM’nin soruşturması tamamlanana kadar Kanada’nın Gazze’deki Filistinlilere başka kuruluşlar vasıtasıyla insani yardım sağlayacağını ifade etti.

İTALYA İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya hükümetinin UNRWA’ya finansmanı kesme kararı aldığını duyurarak, “Müttefik ülkeler de aynı kararı verdi. İsrail’in güvenliğini sağlarken, Filistin halkına insani yardım ulaştırmaya kararlıyız” dedi.

İNGİLTERE İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UNRWA’ya verilecek finansmanın geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, “Gazze’de umutsuzca bekleyen insanlara insani yardım gönderilmesi konusunda kararlılığımızı devam ettiriyoruz" denildi.

AVUSTRALYA Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ise Avustralya’nın UNRWA’ya finansmanı kesme konusunda diğer ülkelere katılacağını söyleyerek, “Avustralya, soruşturma konusunda UNRWA ile yakın iş birliği içinde olacak ve uluslararası ortaklarıyla görüşecek. Bu yapılırken yakın zamanda duyurulan fonun ödemesini geçici olarak erteleyeceğiz” diye konuştu.

FİNLANDİYA Finlandiya Dış Ticaret ve Kalkınma Bakanı Ville Tavio da açıklamasında, “Finlandiya, UNRWA’ya verilen finansmanı geçici olarak keserek bağımsız soruşturmanın sonucunu bekleyecek” şeklinde konuştu.

İSVİÇRE İsviçre Dışişleri Bakanlığı da, UNRWA’ya bu yıl yapılması planlanan finansal yardıma ilişkin olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeyeceğini açıkladı.

ALMANYA Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, “Almanya, soruşturma sonuçlanana kadar diğer donör ülkelerle iş birliği içinde Gazze’deki UNRWA için geçici olarak yeni fonlar sağlamayacak. Zaten şu an için yeni taahhütlerimiz yok” ifadeleri kullanıldı.

HOLLANDA Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, UNRWA çalışanlarının Hamas’a yardım ettiği iddialarına ilişkin araştırmanın sonucunun beklenildiği belirtildi. Açıklamada, suçlamaların ciddi olduğu ve araştırma sürecinde UNRWA’ya finansal desteğin durdurulduğu ifade edildi. BM: SOYKIRIMA ORTAK OLUYORSUNUZ BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, yaşananların ardından yaptığı açıklamada, UNRWA’ya finansal desteğini kesen ülkeleri “soykırıma ortak olmakla” itham etti.

Bu ülkelerin en kritik zamanda milyonlarca Filistinliyi toplu olarak mağdur ettiğini söyleyen Albanese, bu ülkelerin Soykırım Sözleşmesi kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmediğini de kaydetti.