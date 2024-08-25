Gazze'ye Çocuk Felci Aşıları İçin İsrail'e Baskı Çağrısı

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan Aşı Çıkışı

Filistin Sağlık Bakanlığı, nOPV türü çocuk felci aşılarının başarıyla temin edildiğini ve bu aşıların Gazze'ye girişinin sağlanması için İsrail’e baskı yapılmasını talep etti.

Koordinasyon ve Soğuk Zincir

Açıklamada, aşıların Gazze’ye sokulması için gerekli koordinasyonun hâlâ sürdüğü belirtildi. Ayrıca, aşının etkinliğinin korunması amacıyla gerekli soğuk zincir ekipmanlarının getirildiği ve bunların aşılama merkezlerine dağıtılacağı ifade edildi.

Uluslararası Destek Talebi

Uluslararası kuruluşlardan, Gazze Şeridinde devam eden saldırıları durdurması ve aşıların girişine izin vermesi için İsrail üzerinde baskı oluşturması gerektiği vurgulandı.

İlk Vaka Tespiti

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos tarihinde Gazze'de ilk çocuk felci vakasının belirlendiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz teşhis edilmemiş pek çok vakanın olabileceğini gösteriyor," şeklinde açıklamada bulundu.