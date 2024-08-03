Gazze'ye Destek İçin Fatih'te Yürüyüş

Gazze Dayanışma Platformu Fatih'te Yürüyüş Düzenledi

Gazze'ye destek vermek amacıyla bir araya gelen Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, Fatih Camisi'nden başlayarak Saraçhane Parkı'na yürüdü. Katılımcılar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla birlikte çeşitli dövizler taşıdı.

Coşkulu Bir Destek Gösterisi

Cami avlusunda toplanan grup, "İsrail zindanlarında işkenceye son" ve "Tutsaklara işkence insanlık suçudur" gibi sloganlar atarak duyarlılıklarını dile getirdi. Yürüyüş boyunca, vatandaşlar da Filistin bayraklarını sallayarak destek verdiler.

Rıdvan Kaya'dan Önemli Açıklamalar

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, yürüyüş sırasında yaptığı konuşmada Gazze'de yaşanan zulüm karşısında susmamanın önemine dikkat çekti. "Şahitlik ettiğimiz süreç, nice yiğitlerimizin varlığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Onlarla iftihar ediyoruz" dedi.

Kaya, Siyonist çetelerin sistematik vahşetinin dünya üzerinde yarattığı çaresizlik duygusuna karşı mücadele etmenin gerekliliğini vurguladı. "Kanıksama ve alışma illetine prim vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

Gazze'nin Direnişinin Önemi

Uluslararası kuruluşların kararlarının etkisiz olduğunu belirten Kaya, tek belirleyici güç olan Gazze halkının direnişine dikkat çekti. "Gazze, tüm insanlığı harekete geçmeye çağırıyor. Sesinizle, ruhunuzla bu savaşta yerinizi alın" diyerek birlik çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından grup, akşam namazından sonra hayatını kaybedenler için dua ederek Filistin'in özgürlüğü için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in saldırdığı Gazze'ye destek için Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüdü.