Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüşün yerel molası

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek amacıyla başlattığı İstanbul-Kudüs yürüyüşünde Sakarya'ya ulaştı.

Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında Moghadam, İsrail'in 2 yıldır insanların üzerine bomba yağdırdığını ve saldırılara en çok çocukların maruz kaldığını söyledi.

Moghadam, "Hiçbir çocuğun hiçbir yerde böyle bir katliamı hak etmediğini" vurgulayarak, Sumud filolarına atıfla şöyle konuştu: "Nasıl ki 'Sumud filoları' Gazze'ye yaklaşıyorsa ben de kara yolundan inşallah Kudüs, yani Filistin sınırlarına yaklaşmayı düşünüyorum."

Yolculuğuna "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiğini aktaran Moghadam, Hz. Yunus Peygamber'in denizden yunus sayesinde çıkarak kavmine geri dönmesini temsil ettiğini belirtti ve ekledi: "Biz galiba Filistinlileri 70 senede unuttuk. 70 senede onlara destek vermeyi, gerçekten eylemsel olarak destek vermeyi unuttuk. O yüzden bu zamanda kavmimize geri dönmenin zamanıdır diye bunun ismi Yunus Yürüyüşü olarak adlandı."

Moghadam, İstanbul'dan yola çıktığını, dün Kocaeli'de, bugün Sakarya'da olduğunu dile getirerek sonraki rotasını şu şekilde sıraladı: Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay. Halktan destek isteyerek, "Yek seda, yek vücut birlikte hareket edelim çünkü bugün Gazzeliler olabilir, Gazzeli çocuklar olabilir, yarın da bizim çocuklarımız olabilir" çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından Moghadam, yürüyüşüne devam etti.

