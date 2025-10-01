Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı doktora öğrencisi Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek yürüyüşünde Sakarya'ya ulaştı; amaç birlik ve çocukların korunması.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:12
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı

İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüşün yerel molası

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Gazze'ye destek amacıyla başlattığı İstanbul-Kudüs yürüyüşünde Sakarya'ya ulaştı.

Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında Moghadam, İsrail'in 2 yıldır insanların üzerine bomba yağdırdığını ve saldırılara en çok çocukların maruz kaldığını söyledi.

Moghadam, "Hiçbir çocuğun hiçbir yerde böyle bir katliamı hak etmediğini" vurgulayarak, Sumud filolarına atıfla şöyle konuştu: "Nasıl ki 'Sumud filoları' Gazze'ye yaklaşıyorsa ben de kara yolundan inşallah Kudüs, yani Filistin sınırlarına yaklaşmayı düşünüyorum."

Yolculuğuna "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiğini aktaran Moghadam, Hz. Yunus Peygamber'in denizden yunus sayesinde çıkarak kavmine geri dönmesini temsil ettiğini belirtti ve ekledi: "Biz galiba Filistinlileri 70 senede unuttuk. 70 senede onlara destek vermeyi, gerçekten eylemsel olarak destek vermeyi unuttuk. O yüzden bu zamanda kavmimize geri dönmenin zamanıdır diye bunun ismi Yunus Yürüyüşü olarak adlandı."

Moghadam, İstanbul'dan yola çıktığını, dün Kocaeli'de, bugün Sakarya'da olduğunu dile getirerek sonraki rotasını şu şekilde sıraladı: Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin, Adana ve Hatay. Halktan destek isteyerek, "Yek seda, yek vücut birlikte hareket edelim çünkü bugün Gazzeliler olabilir, Gazzeli çocuklar olabilir, yarın da bizim çocuklarımız olabilir" çağrısında bulundu.

Basın açıklamasının ardından Moghadam, yürüyüşüne devam etti.

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi...

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Sakarya'ya ulaştı. Moghadam, Gazze'deki insanlık dramını anlatan fotoğrafları da burada sergiledi.

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi...

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Gazze'ye Destek Yürüyüşü: Somayeh Moghadam Sakarya'ya Ulaştı
5
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
6
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
7
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin