Gazze'ye Dron Saldırıları: İngiliz Doktor Mamode'nin Şok Edici Açıklamaları

Prof. Dr. Nizam Mamode'nin Gazze'deki Gözlemleri

İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, Gazze'deki görev süresi boyunca edindiği bilgileri paylaştı. İsrail bombardımanlarının ardından, dronların yerde yatan sivilleri hedef aldığını belirtti ve "Bu tamamen kasti ve devam eden bir eylemdi. Her gün siviller hedef alınıyordu," dedi.

İnsani Kriz ve Yaşanılan Acılar

Mamode, İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki insani durumu 2. Dünya Savaşı'ndaki Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Bölgedeki halkın yaşam koşullarının son derece kötü olduğunu ifade eden Mamode, "Su, elektrik ve temizlik imkanları yok," şeklinde konuştu.

Görev yaptığı süre zarfında insanların defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını vurgulayan Mamode, dronlar aracılığıyla sürekli saldırılar yapıldığını kaydetti. "Dronlar korku yaratıyor," diyen Mamode, gözlem amaçlı dronların ateş etme özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Dronların Hedef Aldığı Siviller

Mamode, özellikle çadırların bulunduğu kalabalık noktalara bomba düştükten sonra dronların hemen geldiğini ve çocukları, sivilleri vurduğunu aktardı. "Ameliyat ettiğimiz bir çocuk, 'Bomba atıldıktan sonra yerde yatarken bir dron indi, üzerimde uçtu ve beni vurdu,' dedi," diye ekledi.

Ayrıca tedavi ettikleri hastaların büyük kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade eden Mamode, en küçük hastalarının 3 yaşında olduğunu ve birçok çocuğun vücudundan metal parçaların çıkarıldığını belirtti.

Temel Tıbbi İhtiyaçların Yetersizliği

Mamode, bölgedeki hijyenik olmayan koşullardan ötürü birçok hastanın enfeksiyonlardan yaşamını yitirdiğini söyledi. "Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk," diyen Mamode, "Ama çok sayıda hastamız ameliyat sonrası enfeksiyondan öldü," şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Konvoyları ve Dronların Kullandığı Teknoloji

Hastane dışına çıkmak ve hareket etmenin risk taşıdığını dile getiren Mamode, BM konvoylarının dahi saldırıya uğradığını ifade etti. Dron saldırılarında yaralananların vücudunda çok sayıda mermi yarasının bulunduğunu belirterek, "Bu, tam otonom ya da yarı otonom bir dron tarafından yapıldığını düşündürüyor," dedi.

Son olarak, tıbbi yardımların yeterli miktarda Gazze'ye girmesi halinde birçok kişinin kurtulabileceği ve ölümlerin büyük kısmının güvenli bölgelerde yaşandığını söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.