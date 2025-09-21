Gazze'ye Sabah Saldırısı: 31 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye sabah saldırılarında 31 Filistinli yaşamını yitirdi; ölüler Şifa, Babtist ve Nasır hastanelerine taşındı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:56
İsrail'in Gazze Saldırılarında 31 Filistinli Can Verdi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

WAFA ajansının haberine göre, İsrail'in yaklaşık iki yıldır abluka altında tuttuğu ve bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını özellikle kuzey bölgelerinde sürdürdüğü belirtildi.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitiren 26 sivilin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine ulaştırıldığı ifade edildi.

Saldırılarda yaşamını yitiren 2 Filistinliye ait naaşın Gazze kentindeki Babtist Hastanesine getirildiği; Gazze Şeridi'nin güneyinde ise İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeninin Nasır Hastanesine ulaştığı aktarıldı.

Ateşkesin Bozulması ve Genel Bilanço

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak tarihinde yürürlüğe giren ateşkesin ardından, 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518'e, yaralıların sayısı ise 18 bin 449'a yükseldi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu belirtildi.

