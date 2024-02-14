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Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

Gazze'ye tıbbi malzeme ve ilaç yardımı götüren askeri uçak Türkiye’den yola çıktı ve 12 uzman sağlık çalışanıyla birlikte Mısır’ın El-Ariş kentindeki havalimanına ulaştı. Yardım malzemeleri indirildikten sonra Gazze’deki hasta ve çocuklar, sağlık çalışanlarının refakatinde Ankara’ya nakledilecek.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 11:34
Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait A-400M tipi uçak, Gazze’deki hasta ve çocukları sağlık personelinin refakatinde Ankara’ya nakletmek için yola çıktı.

gazze yardım

Kayseri Havalimanı’nda hareket eden askeri uçak yaklaşık olarak 1,5 ton sağlık malzemesi barındırıyor. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait olan A-400M tipi askeri uçak, yürütülen tüm hazırlıkların ardından aralarında uzman doktor ve hemşirelerin de bulunduğu toplam 12 sağlık çalışanıyla birlikte saat 07.00’de El-Ariş Havalimanı’na doğru hareket etti.

gazzeye yardım

Ortalama iki saatlik bir uçuştan sonra havalimanına ulaşan uçakta bulunan yardım malzemeleri boşaltıldı. Uçaktaki İnsani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasının hemen ardından, Gazze’deki hasta ve çocuklar, sağlık çalışanlarının refakatinde Ankara’ya nakledilecek. 

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Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

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