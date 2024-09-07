Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Can Kaybı: 5 Filistinli Öldü

İsrail'in Saldırıları Sonuç Verdi

İsrail hava kuvvetleri, sabah saatlerinde Gazze'nin kuzey ve orta bölgesine yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda biri çocuk olmak üzere toplam 5 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, en az 10 kişi de yaralandı.

Ölümler ve Yaralılar

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirilen bilgiye göre, saldırılardan biri Gazze'nin kuzeyindeki En-Nasr mahallesinde Avadallah ailesine ait apartman dairesine yönelikti. Bu saldırıda bir kız çocuğu yaşamını yitirirken, diğer yaralılar ise El Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Saldırı

Öte yandan, Filistin Kızılayı da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen diğer bir saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu toplam 10 kişi yaralandı ve yaralılar Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.