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Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları sonucunda en az 21 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:32
Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

Son Gelişmeler: Saldırılar Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 312. gününde, en az 21 sivil hayatını kaybetti. Bu acı verici olay, Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından bildirildi.

Bombardımanın Etkileri

Gece boyunca gerçekleştirilen bombardımanlar sonucunda, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evin hedef alınması ile en az 4 kişi yaşamını yitirirken, doğudaki Beni Suheyla beldesinde keskin nişancıların açtığı ateşle 2 sivil hayatını kaybetti.

Refah’ta Yaşananlar

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinin Tel Sultan Mahallesi’nde düzenlenen saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı.

Orta Kesimdeki Saldırılar

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda Ebu Neda ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 kişi öldü, bir çok kişi yaralandı. Ayrıca Megazi Mülteci Kampı’nda da bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzeydeki Saldırılar

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde gerçekleştirdiği topçu atışları sonucu, Beyt Lahiya bölgesinde de 2 sivil öldüğü bildirildi.

Hastanelerdeki Durum

Hastane kaynaklarına göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor. 7 Ekim'den itibaren yapılan saldırılarda toplamda 39,929 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayının 16,314'ü çocuk, 10,980'i ise kadınlardan oluşmaktadır.

Altyapıya Verilen Zarar

Saldırılar sonucunda halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alındı ve sivil altyapı da büyük zarar gördü. Hala enkaz altında birçok kişinin olduğunu bildirilmekte.

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