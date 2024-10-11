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Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 11 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çocuklar da kurban oldu.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 11:13
Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Can Kayıpları Artıyor

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları 6. Gününde

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun hava saldırıları ve kara kuşatması devam ediyor. Son günlerde en az 11 Filistinli, içinde çocuk ve kadınların da bulunduğu, yaşamını yitirdi.

Ağır Yaralar Alındı

Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları tarafından "el-Kurd" ailesinin evine düzenlenen saldırıda bir kadın hayatını kaybetti. Ayrıca, bu saldırıda birçok kişi yaralandı.

Kayıplar Arttı

Öte yandan, "Bereket" ailesine ait bir eve yapılan saldırıda bir kız çocuğu ile bir başka kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. El-Megazi Mülteci Kampı'nda ise, bir grup Filistinlinin hedef alındığı insansız hava aracı saldırısı sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Topçu Ateşi ve Hava Saldırılarında Çocuklar da Varlık Gösterdi

Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında İsrail'e bağlı topçu birliklerinin bombardıman yapması sonucu pek çok sivil yaralandı. Cibaliya Mülteci Kampı'na yapılan bir başka saldırıda ise 4 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu belirtilirken, sağlık çalışanları hastanelerde yaşanan sıkıntılardan bahsetti.

Bölgenin Durumu Endişe Verici

İsrail Ordusu'ndan Avichay Adraee, daha önce sosyal medya üzerinden bölgede yaşayan Filistinlilere yönelik tahliye çağrısı yapmıştı. Ancak, Filistinlilerin büyük bir kısmı evlerini terk etmeyi reddediyor. 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 bin 65 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu durum, bölgedeki insani krizin daha da derinleşmesine neden olmakta.

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