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Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kayıplar artıyor, son olayda 8 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 22:24
Gazze'ye Yönelik Saldırılarda Ölü Sayısı Artıyor

Gazze'de Yeni Bir İsrail Saldırısı

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılar, Gazze Şeridi'nde devam ediyor. Son olarak, Gazze'nin merkezine gerçekleştirilen saldırıda 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Han Yunus'ta Yaralılar

Gazze'nin Han Yunus bölgesinde de çok sayıda yaralanma bildirildi. Yerel sağlık kaynaklarının aktardığına göre, Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde toplanan sivil halka yapılan saldırıda 8 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Yaralıların Durumu

Han Yunus'un batısındaki bir bölgeye gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 15 Filistinli yaralandı. Ayrıca, bölgenin doğusundaki bir alanda düzenlenen saldırıda da 8 kadının yaralandığı bilgisi var.

Toplam Kayıplar Artıyor

İsrail'in önceki saldırıları sonucunda Gazze'de toplam ölü sayısı 42,227'ye yükseldi. Bu ölümler arasında 17,000 çocuk ve 11,378 kadın bulunuyor. Ayrıca, 98,464 kişi de yaralanmış durumda. Bu devam eden saldırılar, bölgede ciddi insani krizlere yol açmakta ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çekmektedir.

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