Gazze yine geceyi yoğun saldırı altında geçirdi: Çok sayıda kişi yaşamanı yitirdi

Filistin’in resmi haber kaynağı WAFA, İsrail’in Gazze’nin merkezindeki Deyr el-Belah şehri ve Megazi Mülteci Kampı’na hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail, Gazze’ye abluka uyguluyor ve bölgenin altyapısı büyük zarar görüyor. Gazze’de son günlerde artan şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Gazze Şeridi’nde İsrail’in 82 gündür sürdürdüğü saldırılarda ölenlerin sayısı 21 bin 110’a ulaştı. Bu sayının 8 bin 800’ü çocuk. Anadolu Ajansı, İsrail’in Beyt Lahiya bölgesindeki yıkımı havadan görüntüledi. İsrail askerleri, Deyr el-Belah’ta yaralıları taşımakta olan sivil bir araca ateş açtı. Aracın içindeki tüm yolcular öldü.

HASTANE YAKINLARI HEDEF ALINDI

Filistin Kızılayı, X sosyal medya platformunda yaptığı duyuruda, İsrail askerlerinin Han Yunus’ta bulunan Emel Hastanesi ve çevresine bir saat içinde 3 defa saldırdığını bildirdi. Duyuruda, “İsrail’in Filistin Kızılayı’na bağlı Emel Hastanesi’nin yakınlarını hedef almasıyla en az 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.” denildi.

HAN YUNUS YOĞUN SALDIRI ALTINDA

İsrail askerleri, Nusayrat Mülteci Kampı’nda bir evi bombaladı ve bu saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus şehrine gece süren yoğun hava saldırıları düzenledi ve bu saldırılarda onlarca kişi, aralarında kadın ve çocukların da olduğu, öldü ve yaralandı.