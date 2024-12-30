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Gazzeli 5 Tutuklu, İsrail Hapishanesinde Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde son 24 saatte Gazzeli 5 tutuklu hayatını kaybetti. 54 Filistinli cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:57
Gazzeli 5 Tutuklu, İsrail Hapishanesinde Hayatını Kaybetti

Gazzeli 5 Tutuklu Hayatını Kaybetti

İsrail hapishanelerinde son 24 saat içinde 5 Gazzeli tutuklu hayatını kaybetti. Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden sürece dair resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Gazzelilerden 44 yaşındaki Muhammed Raşid Said el-Akke, 52 yaşındaki Semir Mahmud el-Kahlut, 58 yaşındaki Zuheyr Ömer eş-Şerif ve 57 yaşındaki Muhammed Enver Lebid'in yaşamlarını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca, bir gün önce Negev Hapishanesi'nde tutulan 51 yaşındaki Eşref Muhammed Fahri'nin Biru's Sebi (Beer Şeva) Soroka Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi.

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail güçleri Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı dalgası kapsamında 12 bin 300'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Bu süreçte, Gazze Şeridi ve diğer Filistin kentlerinde toplamda 54 tutuklu cezaevlerinde hayatını kaybetti.

Son zamanlarda hapishanelerdeki Filistinlilere yönelik baskıların arttığı ve işkence ile kötü muameleye daha fazla başvurulduğu belirtiliyor. Öte yandan, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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