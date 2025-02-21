Gazzeli Aileler Molozlar Arasında Umut Arıyor

BM'den Gazzeli Aileler İçin Korkunç Gerçekler

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), evlerine dönen Gazzelilerin moloz yığınlarıyla karşılaştığını duyurdu. IOM Genel Direktörü Amy Pope ve BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, yaptıkları açıklamada, evlerin neredeyse yüzde 90'ının yıkıldığını belirtti. Bu durumda, yüz binlerce kişinin gidecek hiçbir yeri yok.

Bölgedeki Acil Durum

Açıklamada, "Ateşkes ile birlikte insanlar Gazze'deki evlerine döndükçe evlerinin moloz yığınına döndüğünü görüyorlar. Aileler derme çatma barınaklarda, bombalanmış binalarda veya açık alanlarda uyuyorlar. Onlar kış yağmuruna, rüzgara ve soğuğa maruz kalıyor," denildi.

IOM'un, BM ve insani yardım ortaklarıyla birlikte acil barınak yardımını artırmak amacıyla çalışmalarına devam ettiğinin altı çizildi. Pope, "Gazze'deki yıkımın ölçeği şaşırtıcı. Her şeyini kaybeden aileler, koruma, altyapı veya hizmet olmadan ve yarının ne getireceğine dair hiçbir kesinlik olmadan soğukla karşı karşıya kalıyor" ifadelerini kullandı.

Saldırıların Yol Açtığı Kayıplar

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihindeki saldırısı sonrası, İsrail karşı saldırılarla Gazze'yi hedef aldı. İsrail, bu saldırılarda yaklaşık 48 bin 319 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 111 bin 749 kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı zamanda, sosyal altyapılarda da büyük tahribat meydana geldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana 840 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmaların sürdüğü Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 167'si çocuk 920 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki insani kriz derinleşirken, BM ve diğer uluslararası kuruluşların acil yardımları sürdürmesi büyük önem taşımaktadır.