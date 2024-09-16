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Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

Filistinli anne, İsrail bombardımanları nedeniyle Serebral Palsi hastası doğan bebeği için tedavi talep ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 13:21
Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

Gazze Şeridi'nde doğan Sened Ayyad, süregelen İsrail bombardımanlarının kurbanı olarak Serebral Palsi hastası olarak dünyaya geldi. Annesi Şevk Ayyad, hamileliği süresince yaşadığı travmaların bebeğinin sağlığını nasıl etkilediğini anlatırken, tedavi için gerekli koşulları sağlamakta zorluk çektiklerini dile getiriyor.

Hamilelik Sırasında Yaşanan Zorluklar

Şevk Ayyad, Gebeliğinin ilk üç ayında meydana gelen füze saldırılarının ardından bebeğinin beyin damarlarından birinin felce uğradığını belirtti. "Bebeğimin durumu çok kritik. Gazze'de uygun bir tedavi alamıyor," diyen anne, oğlunun tedavisi için Gazze dışına çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki Sağlık Krizi

Gazze'deki sağlık sisteminin inşa edildiği alt yapı, sürekli harap olan koşullar ve ilaç yetersizliği ile ciddi bir kriz içinde. "Kasvetli bir ortamda büyüyor. Bebeğim gıda ve medikal malzeme yokluğundan etkileniyor," ifadesini kullanan Ayyad, açlık ve vitamin eksiklikleri nedeniyle bebeğinin yaşam mücadelesinin her geçen gün zorlaştığını belirtti.

Uluslararası Yardımın Yetersizliği

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Gazze'de her 10 kişiden 9'u, İsrail saldırıları nedeniyle en az bir kez yerinden edildi. Ayyad, "Bu koşullarda, üzerinde yaşanan insanlık dramı karşısında sesimizi duyurmak zorundayız," diyerek uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Sonuç

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve abluka nedeniyle, hastaların tedavi edilmesi imkansız hale geliyor. Şevk Ayyad, Gazzeli çocukların tedavi edilmesi için uluslararası toplumun dikkatini çekmenin şart olduğunu ifade etti.

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Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

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