Gazzeli Çocuğun Duygusal Veda Anları: 'Bizi Bırakıp Nereye Gidiyorsun?'

Gazzeli Çocuğun Duygusal Veda Anları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden bir babanın ardında bıraktığı oğlu, gözyaşları içinde babasıyla vedalaşırken kameralar tarafından kaydedildi.

Babasının Naaşına Sarılarak İfadesini Dile Getirdi

O anlar, kalpleri sızlatan bir duygusallıkla doluydu. “Baba nereye gidiyorsun baba? Buraya gel lütfen. Lütfen gel lütfen.” diyerek ağlayan çocuk, babasının cansız bedenine sarıldı.

Son Bir Kez Yalvardı

Yakınları, çocuğu teselli etmeye çalışsa da onun acısı tarifsizdi. Çocuk, babasının bedenine son bir kez sarılarak, “Lütfen yanımıza dön. Erken daha lütfen uyan baba. Baba bizi kime bırakıp gidiyorsun?” sözleriyle duygularını ifade etti.

Yalnızlık ve Kayıp

Acılı çocuk, “Babam gitti. Bize kim yemek getirecek? Kim bize felafel alacak?” diyerek hıçkırıklara boğulurken, etrafındaki yakınları onu sakinleştirmeye çalıştı. Ancak, çocuk babasının yanından ayrılmak istemedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.