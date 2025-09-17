Gazzeli Çocuklar İngiltere'ye Tahliye Edildi: Acil Tedavi İçin Hastanelerde

İngiltere, sağlık durumu ağır çocukları kabul edip ailelerini destekleyecek

İngiltere Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ortak açıklamasında, Gazze'de ciddi sağlık sorunları nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyan bir grup çocuk ve ailelerinin bölgeden tahliye edilerek İngiltere'ye getirildiği bildirildi.

Çocuklar İngiliz devlet hastanelerinde tedavi altına alınırken, ailelerin de tedavi süreci boyunca ortaya çıkan ihtiyaçlarının karşılanacağı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de en temel tıbbi ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığı vurgulanarak, "Kurumlar arası görev gücü, geçtiğimiz haftalar boyunca bu karmaşık insani operasyonu yürütmek için yoğun şekilde çalıştı. Gazzeli çocuklar önce bölgeden çıkarıldı, sonra da Ürdün'e götürüldü." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanı Wes Streeting değerlendirmesinde, "Savaşın Gazze'deki çocuklar üzerinde yarattığı yıkıcı etkiye kimse kayıtsız kalamaz. Ailelerinin yaşadığı korku ve acıyı hayal bile edemiyorum. Bu, bizi harekete geçmeye zorlayan, ruh parçalayıcı bir durumdur." dedi.

Streeting, her çocuğun iyileşmeye, oyun oynamaya ve hayal kurmaya hakkı olduğunu vurgulayarak, "Bu çocuklar hiçbir çocuğun görmemesi gereken bir felakete şahit oldu." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ise çocukların çatışmalarda en masum kurbanlar olduğunu belirterek, "Sağlık sisteminin yok edildiği, hastanelerin işlemediği Gazze'de çok ciddi hastalıkları bulunan çocuklar, hayatta kalmaları için gerekli olan tıbbi bakıma erişemiyor." dedi. Cooper, sağlık altyapısının ve sağlık çalışanlarının korunması ile insani yardımların artırılması çağrısını sürdüreceklerini kaydetti.

İngiltere'nin, daha fazla Gazzeli çocuğu tahliye ederek tedavi için ülkeye getirmesi bekleniyor.