Gazzeli Çocuklardan Gazze'deki Mezarlıklara Dönüş

Gazzeli Çocukların Mezarlık Hayatı

Filistinli çocuklar, devam eden İsrail saldırılarının hedefi haline gelen Gazze Şeridi'nde, yaşam alanları olarak mezarlıkları seçmek zorunda kalıyor. Bu trajik durum, bölgedeki sivil hayatın ne denli tehlikeye girdiğinin bir yansıması.

Nefise Kevari'nin Yaşadığı Korku

11 yaşındaki Nefise Kevari, Han Yunus'ta ailesiyle birlikte mezarlıklarda kalmak zorunda. Nefise, "(İsrail ordusunun) kara saldırıları nedeniyle yerimizden edilerek, evimizden mezarlığa geldik. Uçak sesleri ve acılar içinde kaybedilen yakınların çığlıkları her gün bizimle," ifadelerini kullanıyor.

Mezarlıklar: Güvenli Alan mı?

Birçok insan için mezarlıklar, yaşamın sona erdiği yerler olmasına rağmen, Gazzeli Filistinliler için bu yerler birer sığınak haline geldi. Ahmed Kevari mezarlıkta kalmanın getirdiği korku ve çaresizliği, "Biz, mezarlıklarda, ölülerin yanında yaşayan, nefes alıp veren ölüleriz," diyerek özetliyor.

İnsani Kriz ve Yetersiz Gıda İhtiyacı

Gazze'de yaşanan insani kriz, temiz su ve gıda sıkıntısıyla birleşiyor. Filistinliler, suyu bulamama korkusuyla büyük zorluklarla karşılaşıyor. Menar Kevari, "Yaşıyoruz ama aslında ölüyüz. Sadece güvenli bir yerde yaşamak istiyoruz," şeklinde hislerini paylaşıyor.

İsrail'in Saldırıları ve Sivil Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 39.480 Filistinli yaşamını yitirirken, bu sayı içinde çocuklar ve kadınlar da dahil. Sivil altyapının tahrip edilmesi, Gazze halkının yaşadığı zorlukları katlayarak artırıyor.

Gazzeli çocukların ve ailelerinin yaşadığı bu acı hikayeler, dünya kamuoyunun dikkatini çekmekte ve özgürlük arayışının ne denli zor olduğu bir kez daha gözler önüne serilmektedir.