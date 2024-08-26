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Gazzeli Enes'in Hayatı Tehlikede: Tedavi İmkansızlıkları Sürüyor

İsrail'in Gazze'deki okul saldırısında ağır yaralanan Enes, tıbbi imkansızlıklarla mücadele ediyor. Hayatı tehlikede!

Yayın Tarihi: 26.08.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:53
Gazzeli Enes'in Hayatı Tehlikede: Tedavi İmkansızlıkları Sürüyor

Gazzeli Enes'in Yaşadığı Zorluklar

Gaza'da bir okul saldırısında ağır yaralar alan 14 yaşındaki Enes Ubeyd, tedavi imkânlarının yetersizliği nedeniyle hayatta kalma mücadelesi veriyor. 10 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'nin Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırı sonrası Enes, ciddi yanıklar ve kırıklarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırının Ardındaki Acı Gerçekler

Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nden ailesiyle birlikte sığınmak için okulda bulunan Enes'in hayatı, yaşanan patlamayla birlikte kabusa döndü. Saldırıda en az 100 kişinin öldüğü belirtiliyor ve çoğu ceset parçalanmış durumda.

Tıbbi İmkansızlıklar ve Enes'in Durumu

Kemal Advan Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Dr. Ahmed el-Kahlut, Enes'in vücudundaki yanıkların %55'ini kapladığını ve bu durumun oldukça tehlikeli olduğunu ifade etti. Dr. Kahlut, "Enes'in durumu stabil değil ve özel bakıma ihtiyacı var," dedi.

İlaç ve Tedavi Eksiklikleri

Hastanenin küçük bir kapasiteye sahip olduğunu belirten Dr. Kahlut, Enes’in yaralarının pansumanı sırasında yoğun ağrı çektiğini, ancak gerekli ilaçların ve ağrı kesicilerin bulunmadığını aktardı. "İlaç eksikliği, tedavilerin yapılmasını imkansız hale getiriyor. Acil tedavi için uzman doktorlar da eksik," diyerek endişelerini dile getirdi.

Ağır Yaralı Anne ve Abisinin Kaybı

Enes'in anne Ummu Enes, oğlu ve abisinin yaşadığı zorlukları anlatarak, "İlk başta durumu stabil görünüyordu, ancak tıbbi imkansızlıklar nedeniyle 4 gün sonra abisini kaybettik," dedi. Annenin gözyaşları içinde yaşadığı bu acı, ailesinin yaşadığı derin çöküşü gösteriyor.

Geçmişteki Acılar ve Gelecek Korkusu

Enes, yoğun bakımda yattığı için sürekli acı içinde olduğu için annesi, "Çığlıklarını duymazsam olmuyor, her gün merhem bulmak için başvurmadık kapı bırakmadım," sözleriyle çaresizliğini dile getirdi. Bacaklarındaki kırıklar nedeniyle platine ihtiyacı olduğunu belirten anne, Gazze'nin kuzeyinde uzman hekim eksikliğinin çocuklar için büyük bir tehdit oluşturduğunu ekledi.

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