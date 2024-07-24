Gazzeli Filistinliler, Futbol Maçıyla Umut Arıyor

Gazzeli Filistinliler Umutlarını Futbol ile Yeşertiyor

Cibaliya Mülteci Kampında yaşayan Filistinliler, İsrail saldırıları altında zorlu yaşam koşullarına rağmen düzenledikleri futbol maçıyla biraz olsun eğlenmeye çalıştı. Bu dostluk maçı, Ekim 2023’te başlayan saldırılardan bu yana gerçekleştirilen ilk sosyal etkinliklerden biri oldu.

Hakemden Önemli Mesaj

Maçın hakemi Rami Ebu Haşiş, amaçlarının yerinden edilmiş insanları "bir nebze olsun" mutlu etmek olduğunu belirtti ve "Yaşamayı hak eden bir halk olduğumuz ve sadece hakkımızı aradığımızın mesajını vermek istedik." dedi.

Futbol, Bir Umut Aracı

Maça katılan antrenör Vail Ebu Seyf, Şubat ayında saldırılarda yaralandığını ve her iki ayağında platin olmasına rağmen bu etkinliğe katılmak istediğini ifade etti. Ebu Seyf ayrıca, "Bu maç; savaşa, ablukaya ve zor yaşam şartlarına rağmen hala kararlı olduğumuzun dünyaya bir mesajıdır." şeklinde konuştu.

Ağıtların Yerine Umut

Oyunculardan Yusuf Ebu Seyf ise, katılımcıların çoğunun eski futbolcular olduğunu ancak son dönemde antrenman yapamadıklarını vurgulayarak, "Böyle bir maç ile insanların biraz olsun umutlandığını görmek güzel." dedi.

İsrail Saldırıları ve Kaybımız

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, en az 39,090 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 16,172'sinin çocuk ve 10,798'inin kadın olduğu belirtildi. Çok sayıda insan yaralanırken, halen enkaz altında binlerce ölü olduğu ifade ediliyor. Sivil altyapının hedef alındığı saldırılarda halk, hastane ve eğitim kurumlarına sığınmak zorunda kalıyor.