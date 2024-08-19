Gazzeli Kadın, Saldırılarda Hayatını Kaybedenler İçin Kabir Hazırlıyor

Gazzeli Kadın, Molozlardan Kabir Hazırlıyor

Gazze'de, son dönemde artan İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için yıkılan evlerin molozlarından kabir hazırlayan Hayat Ebu Hatab, trajik duruma dikkat çekiyor.

Kayıplar Artıyor

Hayat Ebu Hatab: "İsrail'in saldırılarına ve katliamlarına devam etmesi sonucu can kaybı büyük oranda artıyor; kabirlerin yapılması ve defin için yeterli malzeme bulunamıyor."

Bir Umut Arayışı

Hayat, yaşadığı acılara rağmen, kendi topluluğuna destek olmaktan ve kayıpları onurlandırmaktan geri durmuyor. Molozlar arasında kabirler kazmak, onun için sadece bir görev değil, aynı zamanda umudun bir sembolü haline gelmiş durumda.