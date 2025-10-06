Gazzeli Kaleci Hamada: İsrail Saldırıları Geleceğimi Yıktı

Ahli Beit Hanoun'un 22 yaşındaki kalecisi, aile ve kariyer kaybıyla umutsuz

EMRE AŞIKÇI - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılar sonucunda birçok yakınını kaybeden Ahli Beit Hanoun takımının kalecisi Hamada Muhammed Hamad, geleceğe umutla bakamadığını söyledi.

Hamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar öncesinde Gazze'nin 1. Lig ekibi Ahli Beit Hanoun'da kaleci olduğunu, abluka nedeniyle halkın açlığa mahkum edildiğini ve insani yaşam koşullarının çok kötü olduğunu aktardı.

Babasının karaciğer sirozu olduğunu ve durumunun çok ağır olduğunu belirten Hamad, 'Gazze'de profesyonel bir futbol ligi vardı. Gazze'nin işgalinden sonra savaş nedeniyle futbol oynamaktan uzak kaldım.' dedi.

22 yaşındaki Hamad, 7 yıldır profesyonel olarak futbol oynadığını, işgal sonrası kulüpten aldığı maaş kesilince gelir kaynağını yitirdiğini ifade etti.

Takım kaptanı Rashid Al-Athamneh'in İsrail saldırılarında şehit olduğunu söyleyen Hamad, 'Rashid Al-Athamneh, benim yakın dostum ve takımımızın kaptanıydı; ondan sonra zor ve çetin bir dönem geçirdim. Babam hastalanınca da ailemin sorumluluğunu üstlendim.' diye konuştu.

Gazze'de şehit olan birçok sporcuya dikkat çeken Hamad, yardım için yola çıkan ve İsrail tarafından yaşamını yitiren eski milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd ('Filistinli Pele') örneğini verdi ve bunun sadece örneklerden biri olduğunu vurguladı.

Günlük yaşam: Futboldan odun kırmaya

İsrail'in Gazze'de başlattığı operasyonların ardından hayatının tamamen değiştiğini anlatan Hamad, saldırılar öncesi spor hayatının basit ve güzel olduğunu, şimdi ise antrenman ve maç yapılacak bir ortam kalmadığını söyledi.

'Günlük hayatım tamamen futbolla ilgiliydi. Antrenman yapardım ve sürekli maçlara hazırlanırdım. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden bombardımanının ardından hayatım baştan aşağıya değişti. Futboldan uzak kaldım ve hiç oynamıyorum. Sadece su taşıyor, odun kırıyor, hasta babama ve aileme bakıyorum.' ifadelerini kullandı.

Yiyecek ve su kıtlığı ile antrenman eksikliğinin fiziksel durumunu olumsuz etkilediğini söyleyen Hamad, Gazze'de yapılan zorunlu tahliyelerin ardından bir daha futbol oynamadığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'saldırıların derhal durdurulması' planına dair görüş sorulduğunda Hamad, Gazze halkına geçmişte de pek çok vaat verildiğini fakat sözlerin tutulmadığını hatırlatarak, 'Gazze'de gelecek yok. Gazze'de yıkım çok büyük, acı çok büyük.' değerlendirmesinde bulundu.