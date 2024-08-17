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Gazzeli Kız Kardeşlerin Kayıpları: Savaşın Acı Yüzü

Gazzeli Yara ve Meysa, İsrail bombardımanı sonucu görme yetilerini kaybetti. Savaşın acı hikayesi.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 15:05
Gazzeli Kız Kardeşlerin Kayıpları: Savaşın Acı Yüzü

Gazzeli Kız Kardeşlerin Acı Hikayesi

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, sığındıkları okulda meydana gelen bir saldırıda görme yetilerini kaybeden 11 yaşındaki Yara ve 14 yaşındaki Meysa isimli kız kardeşlerin dramatik öyküsü yürekleri burkuyor.

Bombardımanın Etkileri

26 Temmuz 2023 tarihinde İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen bombardıman sırasında, Aylebun Okulu'na sığınan Filistinliler büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldılar. Saldırıda birçok kişi hayatını kaybetti, pek çok kişi de yaralandı.

Ula el-Gandur, kızları Yara ve Meysa'dan bahsettiğinde, gözyaşları içinde durumlarını şöyle aktardı: "İki kızım, görme yetilerini kaybettiler. Ayrıca işitme kaybı yaşıyorlar. Ne yazık ki bu saldırıda erkek ve kız kardeşleri de yaralandı."

Anne ve Babadan Gelen Çağrı

Yara, saldırı anında okulda arkadaşlarıyla oyun oynarken birden yaşanan panik ve korkuyu anlattı. "Yüzüme şarapnel parçaları isabet etti ve o günden beri hiçbir şey göremiyorum," şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Baba Şaban el-Gandur, çocuklarının Gazze dışına sevk edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bulunduğumuz sınıfın içinde top mermisi düşmesi sonucu eşim ve dört çocuğum yaralandı. Tedavi için acilen dışarı çıkmamız gerekiyor," dedi.

İnsani Felaket ve Tedavi İhtiyacı

Gazze'deki sağlık sisteminin savaş nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirten sağlık uzmanları, yeterli tedavi olanağının olmadığını ifade ediyor. İsmail es-Sevabite, "Refah Sınır Kapısı’nın kapatılması, 1000’den fazla çocuğun ve yaralının ölümüne sebep oldu. Gazze'deki durum her geçen gün derinleşiyor," diyerek durumu kriteriyle ifade etti.

Bu trajik olaylar, savaşın getirdiği acımasız sonuçları bir kez daha gözler önüne seriyor ve uluslararası toplumun bu duruma müdahale etmesi gerektiğini vurguluyor.

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