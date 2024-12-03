Gazzeli Sanatçı Meysa Yusuf, İsrail Saldırılarına Rağmen Sanatıyla Filistin Davasını Duyuruyor

Gazzeli Kolaj Sanatçısı Meysa Yusuf'un Zorlu Sanat Yolculuğu

Meysa Yusuf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında evinin büyük bir bölümünü kaybetmesine rağmen, yaratıcı yeteneğini kullanarak Filistin davasını dünyaya duyurmayı sürdürüyor. 40 yaşındaki üç çocuk annesi sanatçı, yıkıcı saldırılar sonucunda yıkılan evinin enkazından çıkardığı malzemelerle sanatsal çalışmalarına devam ediyor.

Enkaz Altında Kalan Anılar ve Sanat

Meysa Yusuf, geçen yıl Ağustos ayında İsrail ordusunun evini %85 oranında yıktığını belirterek, "Yıkılan alan, benim dünyam olan atölyem de dahil olmak üzere birçok anıyı barındırıyordu. Resimlerim ve sanat malzemelerim şu an enkaz altında," dedi. 7 Ekim 2023'te başlayarak daha da yıkıcı hale gelen saldırılardan önce, Deyr Belah kentindeki atölyesinde çalışmalara devam ettiğini hatırlattı.

Sanatıyla Duyduğu Acıyı Anlatıyor

Meysa, sanat yolculuğuna 14 yıl önce başladığını belirtirken, "İsrail saldırılarından önce atölyemde her şey mevcuttu. Ancak şimdi, yaşadığımız yıkım ve kayıplara rağmen sanatıma devam etme kararı aldım," diye konuştu. Enkazdan kurtardığı kumaş ve kağıt parçaları ile yeni eserler yaratmaya çalışırken, kolaç tekniği kullanarak savaşın etkilerini aktarmaya çalışıyor.

Uluslararası Sergilerde Filistin Mesajı

Meysa Yusuf, sanatsal eserlerini Türkiye başta olmak üzere Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Cezayir, Fas, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde sergiliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı gözetiminde Türkiye'de gerçekleştirdiği bir sergide yaklaşık 10 yıllık çalışmalarını sergileme fırsatı buldu.

Hayat Mücadelesi ve Umut Dolu Tablolar

Meysa, şu sıralar çadırlarda yaşayan Filistinlilerin yaşamını anlatan bir tablo üzerinde çalışıyor. Yıkım ve işgalin getirdiği acıları eserlerine yansıtan sanatçı, "Bu tabloda, kağıttan tekneler ve balıklarla dolu bir kızı resmettim. Gazze Limanı’ndaki sandalların kaderini simgeliyor ve benim mesajım, bu sandalların artık balık tutmak için kullanılamadığıdır. İsrail ise bizi tüm haklarımızdan mahrum bırakıyor," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.