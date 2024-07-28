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Gazzeli Sığınmacılar: El Bureyc Kampı'ndaki Zorunlu Göç

Binlerce Gazzeli, El Bureyc Mülteci Kampı'ndan kaçmak zorunda kaldı. İsrail’in saldırı uyarıları halkın yaşamını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 22:58
Gazzeli Sığınmacılar: El Bureyc Kampı'ndaki Zorunlu Göç

El Bureyc Kampı’ndan Zorunlu Göç

Gazzeli binlerce kişi, İsrail ordusu tarafından yapılan saldırı uyarıları üzerine El Bureyc Mülteci Kampı'nı terk etmek zorunda kaldı. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan bu kişiler, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile yola çıktı.

Araç Bulamayanlar Yaya Olarak Bölgeyi Terk Ediyor

İlk etapta bölgenin güvenli olduğu düşünülen El Bureyc'ten yapılan tahliye çağrıları, halk arasında büyük bir panik yarattı. Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, güvenilir bölgelerde operasyon düzenleneceğini belirterek halkın derhal tahliye edilmesi gerektiğini duyurdu.

Filistinlilerin Hayatında Zorunlu Göç

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde zorunlu göç, halkın günlük yaşamının bir parçası haline geldi. İsrail’in daha önce "güvenli" olarak nitelendirdiği alanlara yönelik saldırıları, Filistinlilerin sığınma arayışını artırıyor. Örneğin, 13 Temmuz’da Han Yunus bölgesine yapılan bombardımanda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli yaşamını yitirdi.

Anlık Tahliye Çabaları

Bölgeden tahliye edilenlerin büyük bir kısmı, araç bulamadıkları için yaya olarak güvenli bölgelere ulaşmaya çalışıyor. Son verilere göre, 7 Ekim’den bu yana, en az 39 bin 324 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun içinde 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadın yer alıyor. Yaklaşık 90 bin 830 kişi de yaralandı.

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