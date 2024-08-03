Gazzeliler Açlıkla Mücadele Ediyor: 300 Günlük Kriz

Gazzelilerin Zorlu Mücadelesi
İsrail'in saldırıları sonucu 300 gün geçmişken, Gazze'deki Filistinliler çıplak gözle görülen bir açlık krizinin pençesinde kıvranıyorlar. Yıkılan evler ve kapatılan sınır kapıları nedeniyle, insani yardımlara ulaşmakta son derece zorlanan Gazzeliler, kıt kaynaklarla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.
Açlık ve Yetersiz Beslenme
Gazze’nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde yaşayan Semah Hindi, yaşadıkları durumu şu sözlerle ifade etti: "Evlerimiz yıkıldı, çocuklarımız aç; gece yarısı kalkıp yiyecek bir şeyler arıyorlar ama onlara verecek bir şeyimiz yok." Hindi, İsrail’in saldırıları dolayısıyla acil yardıma muhtaç olmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bütün Gazze aç" Pazarlar, sınırlı ürünler sunarak hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak Kuzey Gazze’de et, meyve ve sebze bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yalnızca un ve birkaç ot ile sınırlı kalmış durumdayız. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre ise, şu ana kadar 35 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. İnsani yardımlar konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirten aşevi yetkilisi Muhammed Abdurrahman, "İsrail’in sınır kapılarını kapatması nedeniyle gıda maddeleri ve insani yardımlarda büyük bir sıkıntı var""Burada hiç kimse yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor" Gazzeliler, sadece karınlarını doyurmakla kalmayıp, acil ve kalıcı çözümler istiyor ve dünya kamuoyunun bu trajik duruma dikkat çekmesini bekliyor.
Pazarlar Ve Kıtlık
İnsani İhtiyaçlar Krizde
Pazarlar, sınırlı ürünler sunarak hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak Kuzey Gazze’de et, meyve ve sebze bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yalnızca un ve birkaç ot ile sınırlı kalmış durumdayız. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre ise, şu ana kadar 35 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.
İnsani yardımlar konusunda büyük sıkıntılar yaşandığını belirten aşevi yetkilisi Muhammed Abdurrahman, "İsrail’in sınır kapılarını kapatması nedeniyle gıda maddeleri ve insani yardımlarda büyük bir sıkıntı var""Burada hiç kimse yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor" Gazzeliler, sadece karınlarını doyurmakla kalmayıp, acil ve kalıcı çözümler istiyor ve dünya kamuoyunun bu trajik duruma dikkat çekmesini bekliyor.
Gazzeliler, sadece karınlarını doyurmakla kalmayıp, acil ve kalıcı çözümler istiyor ve dünya kamuoyunun bu trajik duruma dikkat çekmesini bekliyor.