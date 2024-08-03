Gazzeliler Açlıkla Mücadele Ediyor: 300 Günlük Kriz

Pazarlar Ve Kıtlık

Pazarlar, sınırlı ürünler sunarak hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Ancak Kuzey Gazze’de et, meyve ve sebze bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Yalnızca un ve birkaç ot ile sınırlı kalmış durumdayız. Gazze'deki hükümetin medya ofisinin verilerine göre ise, şu ana kadar 35 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

İnsani İhtiyaçlar Krizde