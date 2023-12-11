Gazzeliler İsrail güçleri tarafından ikinci defa göçe zorlanıyor!

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bugüne katlanarak artan saldırıların hala devam ettiği bölgede İsrail ordusunun sivil yerleşim yerlerini hedef alma tehditleri üzerine, Han Yunus'un doğu bölgelerinden birçok Filistinli, zorla batıdaki "El-Mevasi" bölgesine tahliye edildi. Han Yunus'un doğu kesimleri arasında Mean, Cura el-Lut, Eş-Şeyh Nasır, el-Ketibe, Celal Caddesi gibi bölgeler ile batıdaki 5. Sokak bölgesi, son günlerde artan İsrail bombardımanının şiddetinin odak noktası olduğu belirtildi.





Gazzelilerin Güvenli Bölge Arayışı Sürüyor

Gazze Şeridi'nden Han Yunus'a tahliye edilen Filistinli Huzeyfe Şebir, yaptığı açıklamada, güvenli bir bölge bulma çabalarının devam ettiğini söyleyerek, en sonunda Cura el-Lut'tan Refah kentine gittiklerini açıkladı.

Şebir, "İsrail ordusundan, bulunduğumuz sivil yerleşim alanının boşaltılması yönünde çağrı aldık" dedi. Gazze Şeridi'ndeki şiddetli saldırılarının bir parçası olarak Han Yunus'ta birçok yerleşim alanının İsrail ordusu tarafından tehdit altında olduğunu belirten ve bölgedeki sakinlerin tahliye edildiğini vurgulayan Şebir, özellikle Cura el-Lut'ta birçok evin hedef alındığını ve bu saldırıların birçok can kaybına ve yaralanmaya neden olduğunu söyledi.

Göç Etmeye Zorlanan Filistinliler Yaşamlarını Devam Ettirecekleri Temel İhtiyaçlardan Yoksunlar

Bulunduğu yerleşim yerinden Mevasi bölgesine göç etmek zorunda bırakılan Filistinli Ahmed El-Ferra, "İsrail ordusu, cep telefonları aracılığıyla, güvenli olduğu iddia edilen bu bölgeye geçmemizi istedi." dedi.

Ferra açıklamasında "Bu bölge kumlu bir arazi, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların hiçbiri yok, yaşamaya uygun değil, yiyecek ve su bulunmuyor, yerleşime uygun yer de yok." şeklinde ifadelere yer verdi.

Ailesi için güvenli olacağı umuduyla bu bölgede çadır kurduğunu belirten Ferra, daha önce "güvenli" olduğunu düşündüğü birçok bölgeyi hedef alan İsrail ordusunun, Mevasi bölgesini de hedef almasından endişe duyduğunu ifade etti.

Ferra, ailesi için güvenli olacağı umuduyla Mevasi bölgesine göç ettiğini ve burada çadır kurduğunu belirtti. Ancak daha önce kendisinin de "güvenli" olarak değerlendirdiği diğer pek çok bölgenin İsrail ordusu tarafından hedef alındığını hatırlatarak, Mevasi bölgesinin de benzer bir tehdit altında olmasından endişe duyduğunu ifade etti.





Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), kuzeyden güneye doğru kitlesel yer değiştirmelerin hızının artacağı konusunda bir uyarıda bulundu.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail tarafından gerçekleştirilen yoğun saldırıların yerel sivil halkın yaşam alanlarından etmesine yönelik, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan kitlesel yerinden edilmelerin durdurulamaması durumunda, yaşanan sorunun çözümünün giderek imkansız hale geleceğini ve gelecekte olması hedeflenen barış şansının tehlikeye atılacağının altını çizdi.