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Gazzelilere Destek İçin Tüm Camilerde Dua

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler için yatsı namazında dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Ankara'da yer aldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 20:45
Gazzelilere Destek İçin Tüm Camilerde Dua

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu anlamlı programa katılarak Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde bir araya geldi.

Yatsı namazından önce, başta Gazzeliler olmak üzere tüm mazlumlar için dualar eden Erbaş, ardından namazı kıldırdı. Erbaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Cuma gecesi ailece camideyiz. Gazze'yi unutmuyoruz" ifadelerini kullanarak, camilerde soykırıma maruz kalan Gazzelilerle mazlumların kurtuluşu için dua edileceğini duyurdu.

Bu kapsamda, 81 ildeki tüm camilerde yatsı namazında dualar yapıldı. Dualar, Gazzelilerin yaşadığı zorlu süreçte bir umut ve dayanışma mesajı olarak yansıtıldı.

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua...

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada) da Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki dua programına katıldı.

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua...

Türkiye genelindeki camilerde Gazzeliler ve tüm mazlumların kurtuluşu için yatsı namazında dua edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (ortada) da Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'ndeki dua programına katıldı.

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