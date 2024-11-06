Gazzelilerin ABD Başkanlık Seçimlerine Bakışı

Gazze Şeridi'nde Seçim Beklentileri

Filistinli gazeteciler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunun Gazze'deki durum üzerinde bir etki oluşturmayacağı görüşündeler. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki Filistinliler, seçim sonuçlarına dair görüşlerini paylaştılar.

Filistinli Gazeteci Abdullah Mikdad'ın Açıklamaları

Filistinli gazeteci Abdullah Mikdad, yeni ABD başkanının kim olursa olsun, İsrail'e karşı tutumda herhangi bir değişiklik olmayacağına inanıyor. Mikdad, "Bizim için önemli olan, yeni başkanın iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürmek için gerçek eylemler ile gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de Umutsuzluk ve Yorgunluk

Gazze'de yaşayan Halid Ebu Vefa, yeni yönetimin ne olursa olsun Gazze'deki durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi. Ebu Vefa, sürekli saldırılardan ve ekonomik zorunluluklardan dolayı halkın yorgun düştüğünü belirtti.

ABD'nin Rolü Üzerine Düşünceler

İbrahim Ebu Murassa, Gazze'deki saldırıların duracağı umudunu taşısa da, ABD'nin bu süreçteki rolünün önemli olduğunu vurguladı. Ebu Murassa, "ABD, Gazze'deki soykırımın ortaklarından biridir; bu yüzden yeni seçimlerin ardından barışın gelmesini beklemiyorum." dedi.

Uluslararası Tepkiler ve Gerçekler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ABD'nin verdiği destek, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Filistinliler, ABD'nin desteği olmadan bu saldırıların sürdürülemeyeceğini düşünüyorlar.