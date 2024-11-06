DOLAR
34,26 0,01%
EURO
37,46 -0,07%
ALTIN
3.025,88 -0,18%
BITCOIN
2.376.000,12 0,17%

Gazzelilerin ABD Başkanlık Seçimlerine Bakışı

Gazzeliler, ABD seçim sonuçlarının İsrail saldırılarını etkilemeyeceğini düşünüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 00:08
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 00:08
Gazzelilerin ABD Başkanlık Seçimlerine Bakışı

Gazze Şeridi'nde Seçim Beklentileri

Filistinli gazeteciler, ABD'deki başkanlık seçimlerinin sonucunun Gazze'deki durum üzerinde bir etki oluşturmayacağı görüşündeler. 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırıları altında bulunan Gazze'deki Filistinliler, seçim sonuçlarına dair görüşlerini paylaştılar.

Filistinli Gazeteci Abdullah Mikdad'ın Açıklamaları

Filistinli gazeteci Abdullah Mikdad, yeni ABD başkanının kim olursa olsun, İsrail'e karşı tutumda herhangi bir değişiklik olmayacağına inanıyor. Mikdad, "Bizim için önemli olan, yeni başkanın iki devletli çözümü gerçeğe dönüştürmek için gerçek eylemler ile gelmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'de Umutsuzluk ve Yorgunluk

Gazze'de yaşayan Halid Ebu Vefa, yeni yönetimin ne olursa olsun Gazze'deki durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi. Ebu Vefa, sürekli saldırılardan ve ekonomik zorunluluklardan dolayı halkın yorgun düştüğünü belirtti.

ABD'nin Rolü Üzerine Düşünceler

İbrahim Ebu Murassa, Gazze'deki saldırıların duracağı umudunu taşısa da, ABD'nin bu süreçteki rolünün önemli olduğunu vurguladı. Ebu Murassa, "ABD, Gazze'deki soykırımın ortaklarından biridir; bu yüzden yeni seçimlerin ardından barışın gelmesini beklemiyorum." dedi.

Uluslararası Tepkiler ve Gerçekler

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ABD'nin verdiği destek, uluslararası toplumun tepkisini çekiyor. Filistinliler, ABD'nin desteği olmadan bu saldırıların sürdürülemeyeceğini düşünüyorlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu, Hamas Ölümleri Hakkında Sayıları Manipüle Ediyor Mu?
2
Mısır'da Eğitim Helikopteri Düştü: İki Subay Hayatını Kaybetti
3
YSK Başkanı Yener, ABD Seçimlerini Gözlemledi
4
Gazzelilerin ABD Başkanlık Seçimlerine Bakışı
5
Deniz Teğmen Mustafa Kemal Öz'ün Şehitliği Hüzün Yarattı
6
Peru'da 5,7 Büyüklüğünde Deprem
7
Gündem Özeti: 6 Kasım 2024

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?

Sarı alarm verildi! İlk kar o gün giriş yapıyor

2025 yılında en düşük vergi 5.000 TL olacak! Korkunç zam ortaya çıktı

Kiracılıkta resmen bir devir kapandı! Ev kiralamak hiç bu kadar kolay olmamıştı

Yüzde 59 artış açıklandı! Mutfaklarımıza artık girmesi imkansız olacak

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Kasım’da faiz kararı piyasaları yakacak! O yatırımı olanlar coşacak!