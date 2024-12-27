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Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı Geleceğin Yeteneklerini Yetiştiriyor

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, genç sporcuları hayata bağlayarak geleceğin yeteneklerini yetiştiriyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:20
Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı Geleceğin Yeteneklerini Yetiştiriyor

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyor

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, yeşil sahalarla buluşturduğu ampute gençler ile futbol hayatına bir kapı aralıyor. 3 yıl önce kurulan takım, Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele ederek başarılarına devam ediyor.

Başkan Zinnur Büyükgöz'den Açıklamalar

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ampute futbol takımının kurulmasından önce bölgede böyle bir spor kültürünün bulunmadığını ifade etti. Başkan Büyükgöz, “Gizli kalmış yürekleri ampute futboluyla açığa çıkarmaya çalışıyoruz” diyerek, gençlerin motivasyonunu arttırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Başkan, başarılı bir yılın ardından Süper Lig'de mücadele etmeye başladıklarını ve Fransa'daki Paris Olimpiyatları'nda 2 sporcunun yer aldığını belirtti. Ayrıca, Gebze Belediyesi'nin spor alanında yaptığı çalışmaları artırarak 3'ten 32 spor dalına ulaştığı bilgisini verdi.

Genç Sporcuların Yükselişi

Ampute futbolunun sağladığı motivasyon ile birçok genç sporcu, milli takım seviyesine ulaşma hedefini gözetiyor. 21 yaşındaki Mustafa Türk, 4 yıldır takıma kaleci olarak katıldığını ve ampute futbolun kendisine büyük öz güven sağladığını söyledi. Mustafa, “Artık dışarıda daha fazla zaman geçiriyoruz, topluma daha iyi adapte olduk.” diye ekledi.

Geçmişte Engelleri Aşıyorlar

Ampute futbolu oyuncuları, aldıkları destekle daha öz güvenli hale geldiklerini dile getiriyor. Antrenör Hakkı Güçler, takımın amacının spora yatkın gençleri bulup onlara yol açmak olduğunu vurguladı. Takımda milli oyuncuların bulunmasının, kalitenin artmasına katkı sağladığını ifade etti.

Geleceğe Dair Umutlar

Milli futbolcu Barış Telli de, Türkiye'de spora yatkın ampute gençlerin olduğunu ve daha fazla imkân sağlanması halinde ampute futbolunun daha da gelişeceğine inandığını söyledi.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı, engelli bireylere yönelik desteklerinin yanı sıra Engelliler Yaşam Merkezi'ni aktif hale getirerek sporun çeşitlendirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından yeşil sahalarla buluşturulan ampute gençler...

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından yeşil sahalarla buluşturulan ampute gençler, futbolla hayata bağlanıyor.

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından yeşil sahalarla buluşturulan ampute gençler...

Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı tarafından yeşil sahalarla buluşturulan ampute gençler, futbolla hayata bağlanıyor.

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