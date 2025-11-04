Gebze'de 3 Binada Hasar: 42 Kişi Tahliye Edildi, Binalar Mühürlendi

Kocaeli Gebze İstasyon Mahallesi'nde kolon çatlağı nedeniyle 4 katlı 3 binada 13 daireden 42 kişi tahliye edildi, binalar ve 3 dükkan mühürlendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:43
Gebze'de 3 Binada Hasar: 42 Kişi Tahliye Edildi, Binalar Mühürlendi

Gebze'de 3 Binada Hasar: 42 Kişi Tahliye Edildi, Binalar Mühürlendi

İstasyon Mahallesi'nde kolon çatlağı ihbarı üzerine acil tahliye

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi üzerinde yan yana bulunan 4 katlı 3 binada kolonlarda çatlak oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, toplam 13 dairede yaşayan 42 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer binalar ve bu binalara ait 3 dükkanın mühürlendiğini açıkladı.

Tahliye edilenlerden 26’sı Darıca ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Balyanoz Eğitim Tesisleri'ne yerleştirilirken, diğer sakinler yakınlarının yanına gitti.

Ekipler olay yerinde ve çevredeki diğer binalarda da inceleme ve risk değerlendirmesi çalışmalarına devam ediyor.

BİNALARDA BULUNAN 13 DAİREDE YAŞAYAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLİRKEN, BİNALAR MÜHÜRLENDİ.

BİNALARDA BULUNAN 13 DAİREDE YAŞAYAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLİRKEN, BİNALAR MÜHÜRLENDİ.

BİNALARDA BULUNAN 13 DAİREDE YAŞAYAN 42 KİŞİ TAHLİYE EDİLİRKEN, BİNALAR MÜHÜRLENDİ.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal Kavşağı Projesiyle Kayseri’de Ulaşımda Yeni Dönem
2
Eğirdir'de Kafa Kafaya Çarpışma: 22 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Öldü
3
5. Tomris Uyar Öykü Günleri Beyoğlu'nda: Necati Albayrak ödülü kazandı
4
Tekirdağ'da Filistin İçin Hayır Çarşısı Açıldı — Gelirler Mağdur Sivillere
5
Erzurum'da Jandarma Narkotik Operasyonu: 12 Tutuklama
6
Kocaeli'nin Doğa Turizmi: Ormanya ve Kuzuyayla 2 milyon 280 bin 970 Ziyaretçiyi Ağırladı
7
Giresun'da Atatürk Lisesi Okul Polisi Ödüllendirildi

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?