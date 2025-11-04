Gebze'de 3 Binada Hasar: 42 Kişi Tahliye Edildi, Binalar Mühürlendi

İstasyon Mahallesi'nde kolon çatlağı ihbarı üzerine acil tahliye

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi Şehit Mücahit Okur Caddesi üzerinde yan yana bulunan 4 katlı 3 binada kolonlarda çatlak oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, toplam 13 dairede yaşayan 42 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Yetkililer binalar ve bu binalara ait 3 dükkanın mühürlendiğini açıkladı.

Tahliye edilenlerden 26’sı Darıca ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Balyanoz Eğitim Tesisleri'ne yerleştirilirken, diğer sakinler yakınlarının yanına gitti.

Ekipler olay yerinde ve çevredeki diğer binalarda da inceleme ve risk değerlendirmesi çalışmalarına devam ediyor.

