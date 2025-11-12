Gebze’de 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Kocaeli Emniyeti, Gebze'de aranan H.C. ve A.P.'yi yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:34
Operasyon ve gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Gebze ilçesinde iki hükümlü ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, H.C. (29) hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunduğu, diğer tarafta ise A.P. (31) hakkında "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan yine 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

H.C. ve A.P., Gebze merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli de aynı gün adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

