Gebze’de 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Operasyon ve gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucu, Gebze ilçesinde iki hükümlü ele geçirildi.

Yapılan çalışmada, H.C. (29) hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunduğu, diğer tarafta ise A.P. (31) hakkında "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan yine 4 yıl 2'şer hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

H.C. ve A.P., Gebze merkezinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki şüpheli de aynı gün adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE HAKLARINDA "BİLİŞİM SİSTEMLERİYLE HIRSIZLIK" VE "NİTELİKLİ SİLAH BULUNDURMA" SUÇLARINDAN HAPİS CEZASI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI.