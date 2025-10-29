Gebze'de 7 Katlı Bina Çöktü: Enkazta Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Bölgede çok sayıda ekip ve iş makinesi seferber oldu; çevre önlem amacıyla boşaltıldı ve ulaşım kesildi.

Enkaz sahasında yürütülen çalışmalar

Çöken binanın etrafı demir barikatlarla çevrildi. Çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltılırken cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı. AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşları ve belediye ekipleri enkazda arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

İş makineleri molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye ederken ekipler zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme yapıyor. Bölgeye UMKE ekiplerince sahra hastanesi kuruldu ve ambulanslar hazır bekletiliyor.

Ailelerin bekleyişi ve ifadeler

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in kardeşi Rabia Bilir, gözyaşları içinde gazetecilere şu açıklamayı yaptı: "Nasıl olur böyle bir şey? Cuma günü gelecektim, kutlama yapacaktık.... Ben böyle bir haberle mi gelecektim buraya? Bildiğimiz kadarıyla yeni bina, aklım almıyor, nasıl oldu? O bina duruyor, bizimki yok. Aklım almıyor, nasıl yıkılır? Evde ağabeyim, yengem, 3 yeğenim vardı. Onlar benim canlarım, onlar benim elimde büyüdü. Ağabeyim Levent, yengem Emine, yeğenlerim 18, 14 ve 12 yaşlardaydı. İsimleri Dilara, Nisa ve Emir'di. Emir odada tek kalıyordu, kardeşleri aynı odada kalıyordu. Emir binanın devrildiği taraftaki odadaydı. Şimdi ne yapıyordur? Aklım almıyor. İnşallah bir mucize olur."

Yıkılan binanın arsa sahibi ve ikamet eden Aysel Aslan, dün köyde olduğunu belirterek, "Sabah saatlerinde birisi telefonla aradı, öyle geldim. Binayı böyle görünce şok oldum. Şu anda şoktayım. Evde oturan 5 kişi vardı, 3'ü çocuktu, kiracıydılar." diye konuştu.

Aslan'ın yeğeni Kamil Gülmez ise enkazda kiracı olan 5 kişilik ailenin bulunduğunu belirterek, aile fertlerinin sağ salim enkazdan çıkarılmasını temenni etti. Gülmez, binanın kat karşılığı olarak 2012 yılında yapıldığını söyleyerek, "Binanın altında eczane vardı. Üzerinde de 3 dubleks daire vardı. 3 aile kalıyordu. 2 aile binada değildi. Kiracı olan aile binadaydı, eczanenin üzerindeki dairede oturuyorlardı. Onları bekliyoruz, Allah onların sağ salim çıkmasını nasip etsin. Yeni bina, kolon kesilmesi gibi bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında kaldığı değerlendirilen Levent Bilir'in arkadaşı Mustafa Türel de arkadaşıyla birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Eczacı kadın bir arkadaş vardı, belediyeye o noktada bir sıkıntı olduğuyla ilgili bir talepte, şikayette bulunuyorlar. Sonrasıyla ilgili malumatım yok. Bina olarak baktığınız zaman 13 yıllık bina. Binadan ziyade metronun girişi var hemen şu tarafta, o binanın 2-3 parsel yanında da metronun baca çıkışı var. Binanın altından geçiyor. Şu anda araştırmalar ne aşamada bilmiyorum." dedi. Türel, bekleyişin sürdüğünü ve arkadaşının ailesinin sağ salim kurtarılmasını diledi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Vali İlhami Aktaş, gazetecilere açıklamada bulundu.