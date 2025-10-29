Gebze'de 7 Katlı Binanın Çöküşü: Görgü Tanığı O Anı Anlattı

Enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ekipler yaklaşık 11 saattir süren çalışmalarda, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Olay nedeniyle çevredeki 9 bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve cadde araç ile yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda ekip, enkaz altında bulunan anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanığı Ahmet Durbaba: "Bina üzerime doğru gelmeye başladı"

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Ahmet Durbaba, AA muhabirine verdiği ifadede sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp pastaneye poğaça almaya gittiğini anlattı. Durbaba, yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını söyledi.

Pastaneden çıktıktan sonra binanın hizasına geldiğinde seslerin arttığını aktaran Durbaba, "Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden ses gelmediğini, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını ifade etti. Diğer katlarda oturan bazı kişilerin olay anında köyde olduğunu belirten Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı.