Gebze'de 7 Katlı Binanın Çöküşü: Görgü Tanığı O Anı Anlattı

Gebze Mevlana Mahallesi'nde çöken 7 katlı binanın görgü tanığı Ahmet Durbaba olay anını anlattı; enkazda iki çocuğun cansız bedenine ulaşılırken kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.10.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 29.10.2025 17:47
Gebze'de 7 Katlı Binanın Çöküşü: Görgü Tanığı O Anı Anlattı

Gebze'de 7 Katlı Binanın Çöküşü: Görgü Tanığı O Anı Anlattı

Enkazda kurtarma çalışmaları sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesinde sabah saatlerinde çöken 7 katlı binanın enkazında ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki ekipler yaklaşık 11 saattir süren çalışmalarda, kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaştı. Ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir ise sağ olarak kurtarıldı.

Olay nedeniyle çevredeki 9 bina tedbir amaçlı boşaltıldı ve cadde araç ile yaya trafiğine kapatıldı. Çok sayıda ekip, enkaz altında bulunan anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görgü tanığı Ahmet Durbaba: "Bina üzerime doğru gelmeye başladı"

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Ahmet Durbaba, AA muhabirine verdiği ifadede sabah işe gitmek için 06.45 sularında evden çıkıp pastaneye poğaça almaya gittiğini anlattı. Durbaba, yıkılan binanın önünden ilk geçtiğinde herhangi bir ses duymadığını söyledi.

Pastaneden çıktıktan sonra binanın hizasına geldiğinde seslerin arttığını aktaran Durbaba, "Önce kepenk açılma sesi zannettim. Binaya baktığımda sesler çoğaldı, artık beton sesleri de gelmeye başladı. Sonra bina üzerime doğru gelmeye başladı. Ben kaçtım 20 metre ileriye doğru. Bina peşimden yıkıldı yere." diye konuştu.

Durbaba, bina yıkıldıktan sonra içeriden ses gelmediğini, enkazın başına gidip bağırdıklarını ancak ses alamadıklarını ifade etti. Diğer katlarda oturan bazı kişilerin olay anında köyde olduğunu belirten Durbaba, "Arkadaşımız, tanıdığımız. Burada devamlı görüştüğümüz mahallemizin insanı. Çok iyi bir insandı böyle oldu. Tek temennimiz inşallah sağ olarak çıkarlar." dedi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çöküşüne şahitlik eden Ahmet Durbaba, yaşadığı anları anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel: "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Millete Aittir" — Tuzla Yaşam Aydınlı Açıldı
2
Seul'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
3
Trabzon'da Silahlı Kavga: Aynı Aileden 3 Kişi Yaralandı
4
Kütahya'da 29 Ekim: Motosikletlerden 'Cumhuriyet Korteji'
5
Pekin'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyonu
6
Polonya, St. Petersburg'daki Başkonsolosluğunu Kapatıyor
7
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

Black Friday 2025: Efsane Cuma 28 Kasım'da Başlıyor

Sağlık Bakanlığı Promosyonunda Yeni Seçenek: 90 Bin TL Nakit mi, 550 Bin TL Faizsiz Kredi mi?

MEB 2025-2026 Ara Tatil Tarihleri: Okullar 9 Gün Ne Zaman Kapanacak?

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar

29 Ekim 2025: İstanbul, Ankara, İzmir Ücretsiz Konserler — Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bahis Skandalı: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 371 Hakemin Hesabını Açıkladı

İstanbul'u Sallayan Deprem: Merkez Üssü Balıkesir Sındırgı, Büyüklük 6.1

Doğalgaz Aboneliğinde Güvence Bedeli Kaldırılıyor: 3.216 TL Muafiyet ve 12 Taksit

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman? EGM'den Kılavuz Bekleniyor

Tarım Bakanlığı 12 Peynir Markasını İfşa Etti: Taklit ve Tağşiş Tespitleri

İstanbul'a 15 Bin TOKİ Kiralık Konut: Kira Rayiç Bedelinin Yarısına Kiralanacak

Doğu Ekspresi Fiyatları 2025-2026: Biletler Satışta, Sefer Takvimi ve Duraklar