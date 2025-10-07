Gebze'de AA'nın "Kanıt" Kitabından Fotoğraf Sergisi Açıldı

Anadolu Ajansı'nın seçkisi Kocaeli'de sanatseverlerle buluştu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Ajansı (AA)'nın "Kanıt" kitabındaki fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı.

Sergide yer alan kareler, AA'nın fotoğrafik belgeleme çalışmasının seçkin örneklerini oluşturuyor. Ziyaretçiler, kitabın sayfalarından tanıdık görüntüleri galeri ortamında görme imkânı buluyor.

AA tarafından hazırlanan bu seçki, fotoğrafçılığın belgeleyici gücünü ve güncel olayları görsel dil ile anlatma biçimini ön plana çıkarıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan, temel delil niteliğindeki "Kanıt" kitabında bulunan fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.