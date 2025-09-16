Gebze'de Aşırı Hız Yapan Sürücü Tutuklandı

Gebze'de aşırı hız nedeniyle uyarılan sürücü, çocukların önünde fiziksel saldırı sonrası tutuklandı; 18 yaş altı şüpheliye konutu terk etmeme kararı verildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 18:03
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gebze'de aşırı hız yaptığı için kendisini uyaran kişiye saldıran sürücünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, toplumun huzur ve güvenliğini sarsan, trafik emniyetini tehlikeye atan ve çocukların ruhsal gelişimine zarar veren her türlü şiddet olayının hukuk önünde asla cezasız kalmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Kocaeli ilimizin Gebze ilçesinde bir vatandaşımızın çocuklarının önünde aşırı hız yapan bir sürücü tarafından fiziki saldırıya uğramasıyla ilgili Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan şüpheli sürücü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış, 18 yaşından küçük şüpheli hakkında ise konutu terk etmeme kararı verilmiştir."

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği, yetkililerin kamu güvenliği ve çocukların korunmasına vurgu yaptığı belirtildi.

