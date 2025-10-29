Gebze'de Bina Çökmesi: 9 Aile Balyanoz Koyu'nda Misafir Edilecek

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 7 katlı binanın çöktüğü bölgedeki 9 aile, evleri tedbir amaçlı tahliye edilerek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Darıca'daki Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri'ne kabul edilecek.

Enkaz çalışmalarında son durum

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde çöken binanın enkazında ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki ekipler, yaklaşık 14 saatten bu yana çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Arama çalışmaları sırasında kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Bilir'in cansız bedenlerine ulaşılırken, ailenin 18 yaşındaki kızı Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Bölgede 9 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı, caddeye araç ve yaya trafiğinin kapatıldığı ve çok sayıda ekibin enkaz altında bulunan anne Emine ve baba Levent Bilir'i kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Belediyeden açıklama

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Gebze'de yaşanan olayın ardından alınan tedbirleri ve destek sürecini duyurdu.

Başkan Büyükakın'ın açıklaması: Gebze'de yaşanan elim olayın ardından, çöken binanın yakınında ikamet eden 9 ailemizi, evleriyle ilgili teknik inceleme ve rapor süreci tamamlanana kadar Darıca'da bulunan Balyanoz Koyu Sosyal Tesislerimizde misafir edeceğiz.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.