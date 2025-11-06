Gebze'de Çöken Bina: Bulut 'Zemin Önemli Etken'

Gebze'de çöken bina ve yürütülen inceleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan çökme olayına ilişkin açıklamalarda bulundu. Olayda 4 kişi yaşamını yitirmiş, bölgeden 21 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bulut, incelemeler sırasında binanın zarar görmesinde zeminin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Olay ve can kaybı

Mevlana Mahallesi’nde 29 Ekim sabahı çöken 7 katlı binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise enkazdan sağ çıkarılmıştı. Bulut, kayıplar için başsağlığı dileğinde bulundu ve sağ kurtarılan Dilara’nın hem fiziksel hem psikolojik olarak destekleneceğini belirtti.

İnceleme bulguları

Bulut, bölgedeki ön inceleme sonuçlarına göre çöken yapıda zeminde göçme meydana geldiğini ve bunun binanın kendi zeminine bağlı bir yıkıma yol açtığını söyledi. Binanın yapı denetimi almış bir yapı olduğunu vurgulayan Bulut, olaya ilişkin hem adli hem idari süreçlerin başlatıldığını kaydetti. Bu süreçler kapsamında binanın statiği ve zeminine ilişkin ayrıntılı raporların mahkemelere sunulacağını ifade etti.

Geniş çaplı tespit ve karot çalışmaları

Olay sonrasında bölgeyi genişleterek 300 metrelik yarıçapta ayrıntılı tespitlere başlandığını aktaran Bulut, AFAD koordinasyonunda TÜBİTAK ve çeşitli üniversitelerden uzmanların zemin çalışmalarına destek verdiğini söyledi. Bölgede tedbiren boşaltılan 21 bina için karot alma işlemlerinin başladığını ve bu çalışmaların bir hafta içinde tamamlanmasının planlandığını belirtti.

Vatandaşlara destek ve dönüşüm planı

Bulut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin bölgedeki yaklaşık 1.200 binayı incelediğini, çöken binanın bitişiğindeki yapıda ağır hasar tespit edildiğini, diğer binalarda gözlemsel hasar saptanmadığını aktardı. Ancak yaşlı yapı ve donatılarda korozyon gibi problemlerin görülebildiğini söyledi. Karot ve ayrıntılı analizler sonucunda binaların riskli olması halinde dönüşüme alınacağını, risk yoksa vatandaşlara binalarına dönme izni verileceğini bildirdi. Riskli çıkması halinde taşınma ve kira yardımı dahil destek sağlanacağına vurgu yaptı.

Bulut, dönüşüm süreçlerinin daha önce İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok yerde uygulandığını, 6306 sayılı kanunla bu süreçlerin desteklendiğini anımsatarak, Gebze’de de gerekiyorsa dönüşüm sürecinin hızlı bir şekilde yürütülüp tamamlanacağını belirtti.

