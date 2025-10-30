Gebze'de çöken binada baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı binanın enkazında kalan aileye yönelik arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdü. Ekipler, enkaz altında kalan baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı.

Enkaz çalışmaları ve güvenlik önlemleri

Olay sonrası çevredeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve çalışma alanı demir bariyerlerle çevrelendi. Yüzlerce kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri, molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinç desteğiyle askıya alındı. Ekipler zaman zaman çalışmaları durdurarak etrafta sessizlik sağlayıp dinleme gerçekleştirdi.

Enkazdan çıkarılanlar

Dün öğleden sonra kardeşlerden 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir ise yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Dilara'nın bilincinin açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu, daha sonra hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Baba Levent Bilir'e ulaşılması ve süreç

Çocukların ardından anne ve babanın kurtarılmasına odaklanan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Dün akşam ve gece boyunca süren çalışmaların ardından ekipler, yaklaşık 19 saat sonra baba Levent Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Levent Bilir sedyeyle ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekiplerin anne Emine Bilir'e ulaşma çalışmaları ise devam ediyor.

